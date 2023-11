Começa nesta sexta em Londrina a 25ª Edição do Festival Kinoarte de Cinema

Em 10 dias de evento - 10 a 19 de novembro - o FKC movimenta o segmento com exibições de longas-metragens e debates, sessões competitivas de curtas, oficina de maquiagem, projeto social Kinocidadão, sessões especiais infantis, apresentação ao ar livre e homenagens.







A 25ª edição do Festival Kinoarte de Cinema (FKC) começa nesta sexta-feira, 10 de novembro, no Espaço Cultural Villa Rica (Rua Piauí, 211) em Londrina, local que faz parte da história da cidade.

Publicidade

Publicidade





A magia do cinema permitirá que os aficionados pela “telona” vivenciem sentimentos diversos, fantasias e explorem a imaginação nos mais de 80 filmes que serão exibidos até o dia 19 de novembro, entre curtas e longas-metragens, com abordagens e gêneros abrangentes.





“O FKC completa um quarto de século e se consolida como o evento de cinema mais tradicional do Paraná e é um dos principais espaços do País para o cinema brasileiro independente”, comenta o curador do festival, Artur Ianckievicz.

Publicidade





Formação, sessões especiais e projetos sociais





O Festival Kinoarte de Cinema abre espaço para novos cineastas, para a capacitação do segmento, formação de público e projetos sociais. O evento é uma produção da Leste e realização do Kinoarte - Instituto de Cinema de Londrina, que completa 20 anos de atividade. Uma sessão especial de filmes, já produzidos nas oficinas da Kinoarte, está na programação do festival, com entrada gratuita, no domingo, 12 de novembro, às 15h30.

Publicidade





Segundo Artur Ianckievicz, as sessões competitivas de curtas-metragens divulgam a recente produção do setor e envolvem o público nos finais de semana e no feriado com sessões gratuitas. “A novidade deste ano é o desmembramento da Competitiva Londrinense de Curtas das demais competitivas, que terá cada um de seus curtas, exibidos diariamente, antes da sessão principal”, explica o curador. As projeções da competitiva londrinense já iniciam na sexta (10), às 20h e antecede a sessão de abertura, que exibirá o longa “Mato Seco em Chamas”, de Joana Pimenta e Adirley Queirós, com ingresso a R$ 12,00.





Durante o evento, a maquiadora, Evelise Chaiben ministrará a oficina de “Maquiagem na Produção Audiovisual”, nos dias 11 e 12 de novembro, no Cine Villa Rica. No sábado (11), às 16h, aberto ao público, o FKC homenageia o londrinense, veterano, cineasta afro-brasileiro, Ari Cândido Fernandes, em uma Sessão Especial em parceria com o Cocine (Coletivo de Cinema Negro de Londrina), exibindo curtas do cineasta morto em agosto passado.

Publicidade





O projeto social Kinocidadão, presente no festival há 10 anos, possibilita aos estudantes de 6 a 15 anos assistirem filmes em uma sala de cinema, o que, para a maioria deles, é a primeira vez. Esta edição terá cinco dias com “kinosessões” no período da tarde. No feriado de 15 de novembro, às 17h, será exibida “Sessão Especial Super Família”, voltada ao público infantil, com episódios da série produzida em Londrina pela Kinopus. As sessões têm entrada gratuita.





A organização do festival realizará ainda, Sessões Especiais Infantis em entidades e instituições, que não têm condições de se deslocarem ao espaço de cinema. Também haverá uma sessão ao ar livre, no dia 18 (sábado), na Praça do Jd. Nossa Senhora da Paz (região oeste/Bratac), com exibição de filmes infantis, aberta a todos.

Publicidade





Público interage em debates





Entre os longas-metragens que serão exibidos pelo 25º FKC, o público poderá trocar informações com cineastas, atores e equipes durante debates após a exibição. São eles: o documentário “Exu e o Universo” (11/11- 18h) de Thiago Zanato com a participação de Isabela Cunha e Robson Arantes; a ficção, “Solange” (11/11 – 20h30) de Nathalia Tereza e Tomás Osten, com a atriz londrinense, Cássia Damasceno.

Publicidade





O longa de ficção, “Las Preñadas” (17/11- 20h), de Pedro Wallace, será seguido de debate com a participação dos atores Eddie Mansan, Pedro José e da atriz Jackeline Seglin. O documentário “A Planta” (18/11 -18h30), de Beto Brant, terá debate com o diretor Beto Brant, Fernanda Peixoto, Marcio Roberto Pereira, Claudia Marin e Rosângela Chammé.





Sessões Competitivas de Curtas

Publicidade





As competitivas de curta-metragem do 25º Festival Kinoarte de Cinema tiveram 738 filmes inscritos. Foram selecionados 46 curtas, distribuídos nas competitivas Ibero-americana, Nacional, Paranaense e Londrinense. Cada competitiva terá seu júri próprio e votação popular através de cédulas distribuídas no início de cada sessão.





Os curtas escolhidos como melhor filme pelo júri oficial e pelo voto popular receberão o troféu Francelino França. Também receberão troféus, os filmes da competitiva Nacional nas categorias Melhor Direção, Roteiro, Arte, Fotografia, Som e Montagem. O Festival premiará em dinheiro, os curtas escolhidos como melhor filme pelo júri oficial, das competitivas Nacional (R$ 5 mil), Paranaense (R$ 2 mil) e Londrinense (R$ 1 mil).





Premiação e Encerramento





A premiação dos vencedores das sessões competitivas de curta-metragem do Festival Kinoarte de Cinema começa às 19h30 de domingo, 19 de novembro, último dia do evento. Encerrando a 25ª edição, às 20h30, será realizada uma sessão especial com a estreia em Londrina de dois filmes dirigidos por cineastas londrinenses: o curta, “Espelho de Eva”, de Fran Camilo, e o documentário “Noite e Dia – Lima Barreto – Obra e Vida”, de Rodrigo Grota. O longa traz a trajetória do escritor, cronista e jornalista Afonso Henriques de Lima Barreto (1881/1922), uma das figuras centrais da literatura brasileira. O filme mescla material de arquivo, entrevistas e cenas ficcionais a partir do universo estético de Barreto.





Serviço:

25º Festival Kinoarte de Cinema de Londrina.





De 10 a 19 de novembro.





Local: Espaço Cultural Villa Rica (Rua Piauí, 211- Centro/Londrina)





Programação geral - Site: www.kinoarte.org/festival





Ingressos:





· competitivas Ibero-americana, nacional e paranaense: gratuitas.





· sessões de longas-metragens, preço único: R$ 12,00.









Programação do 1º dia / Sexta - 10/11





15h – Sessão Kinocidadão -estudantes de escolas;





20h – Competitiva Londrinense de Curtas + Sessão de Abertura, com o longa:”Mato Seco Em Chamas”, Joana Pimenta e Ardiley Queirós | doc-ficção| 153 min! R$ 12,00