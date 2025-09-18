Comidas típicas e shows embalam 1ª edição da Septemberfest em Londrina

Neste final de semana acontece em Londrina a primeira edição da Septemberfest, festa inspirada na tradicional Oktoberfest alemã, mas adaptada ao clima, ao estilo e à energia do público londrinense. Música, gastronomia e competições interativas estão entre as atrações do evento gratuito que acontece nos dias 19, 20 e 21 de setembro, no estacionamento descoberto do Boulevard Shopping Londrina.





A parte gastronômica será um dos grandes destaques da festa. O público poderá saborear pratos típicos da culinária alemã e também opções variadas com carnes defumadas, sanduíches especiais e doces artesanais. Entre os sabores confirmados estão hot dog alemão com salsicha Viena artesanal e chucrute, hambúrgueres artesanais, sanduíches de pernil e costela, lanches com pulled pork, cupim com creme cheddar, além de clássicos como batata frita com cheddar e bacon, tortas, croissants e doces tradicionais como bala baiana e tortas de maçã, limão e ricota.

No palco, a música será constante durante os três dias. A programação inclui apresentações ao vivo de bandas locais e regionais, com repertório eclético e clima festivo. Entre os grupos confirmados estão Gata de Botas, Detset, Grupo Alemão, Terra Celta, Londrina Hot Clube e Black Sheep. A programação terá início na sexta-feira (19), das 18h às 22h, e seguirá no sábado (20) e no domingo (21), das 12h às 22h.





O Lounge Brahma será outro ponto alto do evento, com mesas bistrô, sofás e espaços descontraídos para interação entre o público. O ambiente terá ainda brincadeiras temáticas com chopp, completando a proposta de confraternização em clima leve e divertido.

Para tornar a experiência ainda mais dinâmica, o evento contará com jogos e competições como o desafio do chopp, corrida de garçons, tiro ao alvo com dardos e a clássica brincadeira do martelo. Um animador circulará pelo espaço ao longo de toda a programação para engajar o público nas atividades e manter o alto astral.





Serviço:

Septemberfest Boulevard Shopping Londrina

Datas: 19, 20 e 21 de setembro de 2025

Horários do evento: sexta das 18h às 22h; sábado e domingo das 12h às 22h

Local: Estacionamento G3

Entrada gratuita





Horários das bandas e atrações:





Sexta-feira (19): Banda Gata de Botas – 19h

Sábado (20): Detset – 13h | Grupo Alemão – 16h e 18h | Chopp de Metro – 17h | Terra Celta – 19h30

Domingo (21): Londrina Hot Clube 13h | Grupo Alemão – 16h e 18h | Chopp de Metro – 17h | Black Sheep – 18h30





