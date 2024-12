Compositor londrinense lança 'Aura', álbum totalmente autoral

Combinando técnica, improvisação e sentimento, o violonista e compositor André Siqueira lança “Aura”, seu oitavo álbum e primeiro inteiramente autoral, nesta sexta-feira (20).





O trabalho, que já está disponível nas principais plataformas digitais de áudio, apresenta 12 faixas tocadas ao violão solo, como um convite a uma experiência musical que passeia entre o novo e o antigo, abrangendo diferentes estilos e cores da música brasileira.

Entre as composições, há peças recentes como “Valsa Aquariana” e “Valsa Lunar” e outras que carregam histórias de épocas mais distantes, como “Amendoim na Chuva”, escrita por Siqueira ainda aos 15 anos.





Além da execução sofisticada de técnicas como polirritmias e polimetrias, o conjunto também é marcado por canções premiadas em concursos de composição. É o caso de “Canto da Praia”, vencedora do Concurso Novas 4 em 2019; “Atento ao Tempo”, primeiro lugar no Festival de Violão de Teresina em 2023; e “Valsa Aquariana”, que conquistou o segundo lugar na edição deste ano.

O repertório, repleto de brasilidade, mistura gêneros como frevo, chamamé, valsas, samba e moçambique, todos movidos pela improvisação que acompanha o processo criativo do músico desde a infância.

Lançada pelo selo Borandá, a obra carrega uma simbologia especial para Siqueira, que agarra a oportunidade para expor sua visão de unir técnica e emoção em busca da beleza na música.

“Esse trabalho com música brasileira é a minha vida. Desde o meu primeiro álbum, em 2003, a minha linguagem no violão está permeada de música brasileira, e cada vez mais eu me interesso por uma música brasileira que não é a urbana. Não é a música que está nas capitais, que está nas cidades. Eu me interesso por uma música que está no ambiente rural, um ambiente que ainda preserva um tesouro escondido de possibilidades, de aprendizado com essa música do povo”, explica o artista.





DEDICAÇÃO AO INSTRUMENTO

A prática constante é parte essencial da rotina de Siqueira. “Aura” começou a tomar forma pouco antes da pandemia, em um período marcado pela dedicação a novas composições e abordagens musicais em sua carreira.





Diferente de seus trabalhos anteriores, que incluem arranjos de obras de outros autores, o disco de lançamento é seu primeiro álbum inteiramente autoral voltado ao violão solo. Para ele, representa seu amadurecimento técnico e artístico como compositor, enquanto explora novas possibilidades criativas para o instrumento.





