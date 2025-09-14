Concerto beneficente da Orquestra Bravi está com venda de ingressos aberta

Um concerto de câmara com formações de duos e quartetos de cordas conduzindo o público através de uma viagem no tempo, por meio de composições europeias que vão do Barroco ao Pré-Modernismo.





Assim é o novo espetáculo que a Orquestra Acadêmica Bravi prepara e que recebeu o título de “Uma noite sem maestro”. A apresentação acontece no dia 22 de setembro, segunda-feira, às 20 horas, no Teatro AML Cultural (R. Maestro Egídio Camargo Amaral, 130 – Centro) e tem direção artística de Jhonatan Santos, com produção de Thalita Deldotti.

No programa, composições de Telemann, Mozart, Jean Sibelius, Frank Bridge, Brahms e Gustav Holst serão executadas por violas e violinos em conjuntos menores que a formação orquestral da Bravi. O objetivo, segundo o diretor, é instigar o domínio técnico dos músicos, já que, na ausência do maestro, eles têm seu papel mais exposto e definem as interpretações a partir do entrosamento e com a ajuda do espala.





Os ingressos antecipados já estão à venda neste link.

O bilhete solidário, com doação de um quilo de alimento não perecível, custa R$ 40. Os donativos serão dirigidos ao Lar Maria Tereza Vieira, que cuida de pessoas idosas e com o qual a Orquestra Bravi desenvolve trabalhos beneficentes desde 2019.



