Concerto beneficente da Orquestra Bravi está com venda de ingressos aberta

Um concerto de câmara com formações de duos e quartetos de cordas conduzindo o público através de uma viagem no tempo, por meio de composições europeias que vão do Barroco ao Pré-Modernismo.
Assim é o novo espetáculo que a Orquestra Acadêmica Bravi prepara e que recebeu o título de “Uma noite sem maestro”. A apresentação acontece no dia 22 de setembro, segunda-feira, às 20 horas, no Teatro AML Cultural (R. Maestro Egídio Camargo Amaral, 130 – Centro) e tem direção artística de Jhonatan Santos, com produção de Thalita Deldotti.
No programa, composições de Telemann, Mozart, Jean Sibelius, Frank Bridge, Brahms e Gustav Holst serão executadas por violas e violinos em conjuntos menores que a formação orquestral da Bravi. O objetivo, segundo o diretor, é instigar o domínio técnico dos músicos, já que, na ausência do maestro, eles têm seu papel mais exposto e definem as interpretações a partir do entrosamento e com a ajuda do espala.
Os ingressos antecipados já estão à venda neste link.
O bilhete solidário, com doação de um quilo de alimento não perecível, custa R$ 40. Os donativos serão dirigidos ao Lar Maria Tereza Vieira, que cuida de pessoas idosas e com o qual a Orquestra Bravi desenvolve trabalhos beneficentes desde 2019.
Serviço
“Uma noite sem maestro” – Bravi em câmara
Orquestra Acadêmica Bravi
Quando: segunda-feira (22), às 20 horas
Onde: no Teatro AML Cultural (R. Maestro Egídio Camargo Amaral, 130 – Centro)
Ingresso solidário: R$ 40 + 1kg de alimento não perecível
Vendas antecipadas: www.orquestrabravi.com.br
Classificação indicativa: Livre
