Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Noite sem maestro

Concerto beneficente da Orquestra Bravi está com venda de ingressos aberta

Redação Bonde com assessoria de imprensa
14 set 2025 às 14:50

Compartilhar notícia

Fabio Alcover/Divulgação
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Um concerto de câmara com formações de duos e quartetos de cordas conduzindo o público através de uma viagem no tempo, por meio de composições europeias que vão do Barroco ao Pré-Modernismo.


Assim é o novo espetáculo que a Orquestra Acadêmica Bravi prepara e que recebeu o título de “Uma noite sem maestro”. A apresentação acontece no dia 22 de setembro, segunda-feira, às 20 horas, no Teatro AML Cultural (R. Maestro Egídio Camargo Amaral, 130 – Centro) e tem direção artística de Jhonatan Santos, com produção de Thalita Deldotti.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


No programa, composições de Telemann, Mozart, Jean Sibelius, Frank Bridge, Brahms e Gustav Holst serão executadas por violas e violinos em conjuntos menores que a formação orquestral da Bravi. O objetivo, segundo o diretor, é instigar o domínio técnico dos músicos, já que, na ausência do maestro, eles têm seu papel mais exposto e definem as interpretações a partir do entrosamento e com a ajuda do espala.


Os ingressos antecipados já estão à venda neste link.

Publicidade


O bilhete solidário, com doação de um quilo de alimento não perecível, custa R$ 40. Os donativos serão dirigidos ao Lar Maria Tereza Vieira, que cuida de pessoas idosas e com o qual a Orquestra Bravi desenvolve trabalhos beneficentes desde 2019.


Serviço

Publicidade


“Uma noite sem maestro” – Bravi em câmara


Orquestra Acadêmica Bravi

Publicidade


Quando: segunda-feira (22), às 20 horas


Onde: no Teatro AML Cultural (R. Maestro Egídio Camargo Amaral, 130 – Centro)

Publicidade


Ingresso solidário: R$ 40 + 1kg de alimento não perecível


Vendas antecipadas: www.orquestrabravi.com.br

Publicidade


Classificação indicativa: Livre


Publicidade

BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.

orquestra beneficente Londrina
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas