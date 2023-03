Concerto da OSUEL nesta quinta-feira abre a Temporada Ouro Verde 2023

A Osuel - Orquestra Sinfônica da UEL - realiza, nesta quinta-feira (16), o concerto de abertura da Temporada Ouro Verde 2023, sob a regência do Maestro Massimiliano Carraro.





O repertório terá duas abordagens musicais distintas. De um lado, a Abertura "A Gruta de Fingal", de Mendelssohn e "Coriolano", de Beethoven. As obras se valem de ideias extramusicais (uma paisagem e a história de um herói) como inspiração. De outro, a "Sinfonia 40", de Mozart, se utiliza dos elementos próprios da música, como ponto de partida.

Publicidade

Publicidade





Neste ano, a OSUEL chega aos 39 anos de atividades e, de acordo com a encarregada da orquestra, Paloma Scucuglia Hammerschlag. uma programação especial está sendo preparada para o ano que vem, para quando chegar os 40 anos.





"Estão no planejamento concertos eruditos com solistas convidados e também concertos populares com choro, jazz e em homenagem aos Beatles", adianta.

Publicidade





Os ingressos para este concerto estão à venda no Teatro Ouro Verde, até esta quarta-feira (15), das 14h às 17h e 18h às 20h. Na quinta (16), das 14h até o início do evento (respeitando a disponibilidade de lugares).





A Orquestra Sinfônica da UEL, primeira orquestra sinfônica do Paraná, foi criada oficialmente em 14 de março de 1984, na gestão do reitor Dr. Marco Antonio Fiori, tendo como objetivos: interpretar e difundir o repertório sinfônico tradicional e contemporâneo com ênfase na música brasileira; dar suporte às atividades acadêmicas dos cursos ligados à área de música, através de integração com o ensino, pesquisa e extensão.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: