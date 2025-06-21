Concurso de cosplay, taikô e desfile de kimono são as atrações deste sábado da Expo Japão

A programação deste sábado (21/06), penúltimo dia da Expo
Japão, está lotada de atrações para toda a família, com os portões da ACEL
abertos a partir das 10h. Um dos grandes atrativos é a Praça Gastronômica, que
oferece o melhor da culinária oriental, além de opções variadas para atender a
todos os paladares.
No palco principal, as atividades começam às 11h30, com a
demonstração e desafio do tênis de mesa. Em seguida, às 12h30, tem a
demonstração de Yurari Taisso, Método Yura – canto e instrumento, uma rotina de
exercícios de curta duração, muito popular no Japão.
Às 13h, tem a apresentação do Grupo Kesshin, de Assaí,
seguida de dança K-Pop, com o grupo Jealys (13h15), dança Buyou com o pessoal
da escola Hanabusakai (13h30) e dança K-Pop com o grupo Aurora (13h45).
Às 14h começa o Ireisai, cerimônia budista celebrada em
homenagem aos imigrantes japoneses. Às 15h, tem dança folclórica com os alunos
da Escola Modelo, seguido do show de taikô com o pessoal do Instituto Cultural
e Social Ishindaiko, dança Buyou (15h35) e show musical com a cantora lírica
soprano Susana Sano (15h50).
O grupo Sansey, de Londrina, sobe ao palco às 16h45 e logo
depois tem o Concurso de Cosplay (17h15), evento onde as pessoas se vestem como
personagens de anime, mangás e filmes. Os cosplayers atraem a atenção do
público, desfilando com os trajes e interpretando seus personagens.
Às 18h começa o Bon Odori, com suas danças tradicionais e logo depois tem nova apresentação do Instituto Cultural e Social Ishindaiko (19h).
Às 19h20, vai ser realizado o desfile de Kimono, um
espetáculo de tradição e elegância, que traz à tona a beleza dessa vestimenta
da cultura japonesa.
Para encerrar a noite de sábado, tem desfile de Cosplay
(20h30) seguido do Matsuri Dance, com Grupo Sansey (das 21h às 22h).
