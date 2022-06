Confira as principais festas juninas de Londrina

Junho chegou e claro que a primeira coisa que vem na cabeça é a tão esperada festa junina! E para você que não quer ficar de fora dessa baita comemoração, fica de olho no guia abaixo uai, aqui "cê" fica por dentro de tudo junino que rola em Londrina! Continua depois da publicidade PUBLICIDADE



Sexta- feira (03)







Educaipira: O arraiá da Associação Atlética Acadêmica de Educação Física acontece nesta sexta, das 20h às 4h. Para quem tem interesse, a pulseira é comprada antecipadamente com a própria associação atlética do curso e, no momento, está no lote extra por R$ 30 , o local é divulgado no dia do evento.





Sábado (04)





Paraná Junino: Neste sábado, a partir das 12h, vai rolar o Paraná Junino no Sesc Londrina Norte, que fica na Av. Saul Elkind, 1555. A entrada é totalmente gratuita e o evento contará com show do Grupo Tradição, não tem como perder!





Sábado (11)





Chopp Club: Na rua Prefeito Faria Lima, 1640 vai ter decoração, comidas típicas, música ao vivo e competição do melhor traje caipira, então, já separa a roupa, sô! É preciso fazer reserva pelo WhastApp (43) 3066-7736 e durante a semana novas informações estarão disponíveis pelo Instagram deles @choppclubgrill.

Arraiá da Tozen: No Tozen bar, que fica na Avenida Harry Prochet, 1130 será realizado o arraiá da Tozen com quatro horas de open bar, começando às 20h! Corre fazer a reserva pelo número (43) 99443716.

Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora (Dom Bosco): Sem dúvida, uma das maiores festas juninas da cidade. Horários ainda não foram definidos.



Sábado (18)





Paroquia Nossa Senhora de Lourdes: Diversão para toda a família a partir das 17h na Rua Santo Estevan, 70. Arraiá Oloo: Para adquirir seu convite basta entrar no site ou ir diretamente ao Oloo Bar, Rua Paranaguá, 850.

Farraiá Londrina: A primeira edição do Farraiá é open bar e promete ser o melhor arraiá de Londrina! Os convites são adquiridos por meio do site, para mais informações fique de olho no Instagram @farraialondrina.



Sábado (25)