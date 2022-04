Confira onde se divertir em Londrina nesse fim de semana

Nesta sexta-feira (1º) terá início a querida Expo Londrina. Com vários shows e atrações, a 60ª edição da feira promete abalar a cidade de um modo como não ocorre há dois anos, desde o início da pandemia do novo coronavírus. Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

Confira toda a programação de cantores presentes e atrações da Casa do Criador para esse fim de semana.

E, para quem não gosta de sertanejo ou não pretende participar da Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina, também há opções eventos para agradar a todos os gostos:



Quinta-feira (31)



Eletrônica



Na quinta-feira, a Casa do Criador, em parceria com a 2800 Music Club, traz o DJ Santti para uma balada dentro do Parque de Exposições Governador Ney Braga. Com início às 20h, para participar do evento, basta ir ao Instagram e colocar o nome na lista com um promoter.

Rock

Para aqueles que curtem rock, são duas opções para escolher:

O Vitrola é a primeira alternativa. O bar fica na Avenida Higienópolis, 2405, abre às 21h e o evento conta com open bar e outros estilos musicais como o pop dos anos 90 e 2000. Para garantir a entrada mais barata, é preciso comprar ingresso antes de ir. O preço começa em R$ 15 e aumenta conforme o lote muda. Para quem quiser comprar na porta, o preço é R$ 45 reais.

Em segundo temos o Flannigan's Irish Pub, situado na Avenida Waldemar Spranger, 1116. A atração principal da noite toda é o puro rock’n’roll! A entrada começa às 19h e custas R$ 25, mas uma boa notícia é que, por esse preço, tem buffet livre.

Sertanejo

Para quem não quer esperar até a exposição para aproveitar um bom sertanejo, o Folks é uma ótima saída. O Pub sertanejo fica na Avenida Maringá, 2247, e a quinta-feira é exclusiva das mulheres: a entrada para elas é grátis até a 0h.

Dança de salão

Para quem gosta de dança de salão, confira essa: o Valentino terá a noite Bohemia e não vai faltar tango, bolero, salsa, forró, soltinho, zouk e samba de gafieira. O Valentino se localiza na Rua Prefeito Faria Lima, 486, abre às 19h e o valor cobrado na entrada é de R$ 10.

Outra opção para quem quer curtir um forrózinho é o Oloo Bar, que fica no Centro de Londrina, na rua Paranaguá, 850. A entrada também custa R$ 10.



Sexta-feira (1º)



Sertanejo

Na sexta, o sertanejo rouba a cena com a abertura oficial da Expo Londrina 2022. Serão três eventos dentro do Parque de Exposições Governador Ney Braga:

O maior show da noite é da dupla Zé Neto & Cristiano. Para quem deseja ir, ainda é possível adquirir ingressos pelo site https://cart.totalacesso.com/expolondrina2022. O preço varia de R$ 149 a R$ 649. O evento terá início às 20 horas da noite.

A outra atração é a Casa do Criador, onde vão se apresentar a cantora Marina Fonseca e a dupla Renan Rodrigues & Fernandes. A balada abre também às 20h e o ingresso é adquirido pelo mesmo siteO preço permanece em R$ 120 .

E, por fim, para um programa mais leve, vários bares famosos de Londrina, como Ochos, Cartagena, Lake 299, Boussolé, Fontenelle, Beerbecue, Plein Burger, se juntaram para formar a Vila Gastronômica. Lá, o que não vai faltar é drink, comida e também uma boa música ao vivo com a dupla Davi & Fernando. As atividades se iniciam às 22h.

Funk

O funk não fica para trás, não. No Tozen Bar, a atração é o MC Teteu, que faz grande sucesso em todos os bailes. O Tozen fica na Avenida Harry Prochet, 1130. Para o público feminino, a entrada é grátis até 21h30. Já para os homens, o preço varia conforme o horário de chegada e o open bar é garantido durante quatro horas. As portas estarão abertas a partir das 20h.

Rock

Nesta sexta, o Valentino sai da dança de salão e entra para o mundo do rock, com entrada a R$ 20. O Vitrola continua na lista, dessa vez, com entrada gratuita até 21h30 e, depois disso, passa a custar R$ 20. E, por fim, o Flannigan's continua com as mesmas informações de quinta.



Sábado



Sertanejo

Os shows da Expo continuam! No sábado, é dia de Jorge & Mateus. Os ingressos estão custando entre R$ 89 e R$ 499. Na Vila Gastronômica, os trabalhos começam às 19h, com Marcelo Sá; Adler e banda e Théo & Thiago.

Eletrônica

A Casa do Criador volta com a música eletrônica e a grande atração é o DJ Dash Groove. Os ingressos estão custando R$ 90.

Rock

No Valentino, a entrada vai ser R$ 25 reais no sábado, em um dia dedicado à banda Legião Urbana. No Vitrola, a entrada é gratuita até às 22h e, depois, passa a custar R$ 20, em uma noite temática sobre os Arctic Monkeys. O Flannigan's segue com a mesma programação dos dias anteriores.

Funk

No Tozen Bar, vão ser dez horas de festa e quatro horas de open bar, mas o valor da entrada aumenta conforme lotação. A noitada começa às 20h.



Domingo



Sertanejo

Para animar o domingão, nada melhor que o embaixador do amor! O show do Gusttavo Lima vai ser em formato de sunset (pôr do sol), portanto, o evento se inicia às 15h. Os ingressos estão custando entre R$ 59 e R$ 499.

A Casa do Criador vai sediar a festa pós-sunset. As atrações serão Andre Felix e Matheus Vilela. Os ingressos estão custando R$ 40.

E, na Vila Gastronômica, apresentam-se Marina Fonseca e Thainara & Thatiane.