Coro UEL promove concerto em comemoração aos seus 50 anos de atividade

O Coro UEL está fazendo aniversário. A sua estreia oficial foi em 23 de dezembro de 1972 e, desde então, o coral encanta o público de Londrina e região com repertórios especiais.





Em comemoração aos 50 anos, será realizado um concerto no Cine Teatro Ouro Verde, nesta sexta-feira (25), às 20h. Os ingressos podem ser adquiridos com os integrantes do coro ou na bilheteria do Teatro, sendo o valor inteiro R$ 20,00 e a meia entrada, R$ 10,00.

O coral teve início com a regência da Sra. Semíramis H. Luck. Entre 1974 e 1975, porém, quem passou a regê-lo foi a Sra. Marília Brandão e, em 1976, o maestro Othonio Benvenuto assumiu a posição. Com a mudança, o coral ganhou uma nova estrutura e mais visibilidade.





Assim, alguns membros formaram o Conjunto Música, cuja evolução gerou a Orquestra Sinfônica da UEL (Osuel). Atualmente, é o músico Denis Pereira do Amaral Camargo quem rege o coral.





Os integrantes são músicos amadores que pertencem à comunidade externa e interna da UEL. Em sua grande maioria, procuram orientação vocal.





O coro busca ampliar o conhecimento musical de seus membros através de um repertório eclético, do popular ao erudito. Hoje, o coral é composto por 65 cantores, sendo que alguns virão especialmente para participar do evento de comemoração.