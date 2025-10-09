'Cria' do Cincão, Weslley Lemos é promovido a apresentador do Cidade Alerta Londrina

Nascido e criado no João Paz, bairro integrante dos Cinco Conjuntos (Zona Norte), o repórter Weslley Lemos, da RICtv, foi promovido a apresentador do programa jornalístico Cidade Alerta Londrina. A novidade foi anunciada nesta quinta-feira (9) pela emissora, e a estreia está marcada para segunda (13). Carlos Camargo fica apenas no Balanço Geral.





Em entrevista ao Portal Bonde, Weslley destaca o orgulho que sente da região onde nasceu e conta os desafios que enfrentou até chegar ao posto de apresentador do programa de maior audiência da emissora. Antes mesmo de entrar na faculdade, ele já atuava como voluntário numa rádio para adquirir experiência.

"Comecei na rádio Paiquerê AM. Fiquei dois anos frequentando sem ganhar nada, só acompanhando o trabalho dos jornalistas todo domingo, como se fosse um trabalho. Iniciei o curso de jornalismo em 2015 na Unopar, mas já estava na rádio, onde também fiz estágio. Me formei em 2018 e fiquei lá até 2020", diz.





Por meio da oportunidade, ele pôde se desenvolver como profissional, atuar em plantões esportivos e ter o primeiro contato com o "hardnews", cobrindo política, comunidades e polícia. Em 2020, ano que marcou o início da pandemia de covid-19 no Brasil, Weslley estreou na televisão.

"Quando cheguei à TV, surgiu o primeiro caso de covid-19 aqui em Londrina. Aí uma repórter pediu para sair da rua por causa disso e eu tive a oportunidade de cobri-la", explica. Cerca de dois anos depois, o jornalista foi contratado pela RICtv, sendo um dos principais nomes da equipe de profissionais do Balanço Geral e Cidade Alerta.





"Foram anos de trabalho intenso, com matérias exclusivas e entrevistas em primeira mão, sempre com a intenção de dar voz a quem mais precisa e ouvir todos os lados. Fiz grandes coberturas - como o desaparecimento do menino Thiago e o ataque ao colégio Helena Kolody - que tiveram repercussão nacional. Vejo essa oportunidade como reconhecimento. Vou agarrar com as duas mãos e fazer o meu melhor", afirma, dizendo que pretende seguir a linha do "jornalismo de resultado à população".

Prestes a entrar no horário mais concorrido da TV, Weslley espera o apoio dos telespectadores. "Que a população também me abrace! O mais bonito de tudo isso é a trajetória de começar aqui em Londrina, porque sou pé vermelho com orgulho e apaixonado pelo Cincão e pela Zona Norte, de onde eu venho. Que me recebam em casa!", deseja.





A realização profissional do jornalista tem reflexos na infância. "Curioso desde sempre", ele nunca deixou de sonhar em estar dentro da telinha, inspirando outros meninos, assim como foi inspirado quando pequeno.

"Desde criança, sempre fui muito curioso e comunicativo. Isso sempre chamou atenção dos colegas e da família. Quando assistia TV, sempre pensava: 'Eu posso estar ali dentro'. E fui entendendo o caminho para isso. A rádio foi uma grande escola. No início, tinha o sonho de ser jornalista e consegui. Hoje estou realizando outro sonho, que é chegar à apresentação."