Criolo, Alok e Liniker se apresentam em live de 24 horas

Alok, Liniker, Criolo e Mart'nália são artistas brasileiros com presença confirmada para a Global Citizen Live, em 25 de setembro. Eles vão se unir a uma extensa lista de atrações no dia 25 de setembro, com programação de 24 horas em diversas cidades pelo mundo.

Continua depois da publicidade



A transmissão no Brasil será exclusivamente pelos canais do Multishow e Bis. Segundo a organização, os shows começam a ser exibidos às 13h no canal Bis e, a partir das 23h, quando começam as apresentações de artistas brasileiros, no Multishow.



Entre os artistas que se dividem em vários cenários pelo globo estão: Adam Lambert, Alessia Cara, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Black Eyed Peas, BTS, Camila Cabello, Cyndi Lauper, Demi Lovato, Doja Cat, DJ Snake, Duran Duran, Ed Sheeran, Green Day, H.E.R., Hugh Jackman & Deborra-lee Furness, Jennifer Lopez, Lizzo, Lorde, Metallica, Ricky Martin, Shawn Mendes, The Lumineers, The Weeknd e Usher.

Continua depois da publicidade



Além do Rio, os palcos espalhados por cidades como Los Angeles, Londres, Seul, Lagos e Sydney, sendo alguns com a presença de público, como Nova York e Paris.

Continua depois da publicidade



A ONG Global Citizen é um dos maiores movimentos mundiais de ativistas dedicados a acabar com a pobreza extrema até 2030.



No ano passado, em uma versão totalmente virtual, o festival de shows online One World: Together at Home arrecadou US$ 127,9 milhões (R$ 690 milhões) e fez uma doação de à Global Citizen para contribuir com o combate à pandemia da Covid-19.

Continua depois da publicidade



Lady Gaga, Elton John, Shawn Mendes, Lizzo, Billie Eilish, Paul McCartney, Stevie Wonder e Rolling Stones foram alguns dos nomes que participaram da programação.

Continua depois da publicidade



No Brasil, o Rock in Rio entrou como parceiro na ação do Global Citizen e fez a curadoria do evento no país.

"Ser parceiro do Global Citizen no Brasil reforça ainda mais junto ao público nossas crenças e ativações por um mundo melhor", afirma Luis Justo, presidente-executivo do Rock in Rio.



"Assim como o Global Citizen, o Rock in Rio se dedica a diversas causas socioambientais há 20 anos. E, mais do que nunca, acreditamos que a música é um instrumento fundamental neste momento, não só pelo que une as duas marcas, mas por conectar o público às causas. Estamos prontos para construir junto este mundo que queremos viver."

Continua depois da publicidade



Com este pensamento, o Rock in Rio vai promover o Humanorama, um festival de conversas online e gratuito de 14 a 17 de setembro. Gilberto Gil, Fábio Porchat, Alok, Monja Coen, Gabriel, o Pensador e o jornalista Nelson Motta estão entre os mais de 200 nomes que a organização do Humanorama pretende reunir.

Continua depois da publicidade



Realizado simultaneamente no Brasil e em Portugal, o evento terá quatro salas virtuais para receber pessoas de diferentes áreas de atuação -empresários, artistas, executivos e acadêmicos- para discutir e dar novas visões sobre temas relacionados à sociedade.