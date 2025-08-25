Cultura realiza 1º Encontro de Escrita e Publicação em Londrina

O secretario então convocou a equipe da Secretaria de Cultura e a diretora de Bibliotecas Públicas do Município, Leda Maria Araújo, para compor o time responsável por produzir o evento.

O 1º Encontro de Escritores, Editores, Gráficas e Livrarias é um evento inédito e transformador que tem como principal objetivo oferecer a todo cidadão – de qualquer idade ou classe social – a oportunidade concreta de conhecer como escrever e publicar o seu próprio livro.

“Londrina publica uma média de 1.000 livros por ano”. Essa informação chegou para o secretário municipal de Cultura, Marcos Castri (Marcão Kareca), durante uma reunião com o produtor literário Rafael Silvaro. O secretário, então, se motivou a criar um evento que reunisse toda a cadeia produtiva necessária no processo de publicação de um livro, para aquecer ainda mais o mercado editorial de Londrina.









O encontro abre as portas do universo editorial para todos que desejam transformar uma ideia em uma obra publicada. Para isso, durante o evento, os participantes terão acesso a consultorias com profissionais especializados em todas as etapas de uma produção literária – da ideia à escrita, da revisão à diagramação, do registro ao lançamento.

Editores, revisores, diagramadores, ilustradores, distribuidores, gráficas e livrarias estarão presentes com modelos variados de serviços, além de orientações detalhadas sobre todo o processo de publicação, oferecendo aos futuros autores uma vivência real e prática do mercado editorial.

Mais do que um espaço de formação e orientação, o Encontro tem como missão valorizar a produção literária local e regional, contribuindo para a consolidação de Londrina como um polo cultural e editorial.

A meta é ousada e inspiradora: ultrapassar a marca de 1.000 livros publicados por ano na cidade. Para isso, o evento também visa capacitar os participantes para estruturar, escrever e finalizar suas obras com qualidade, além de oferecer informações essenciais sobre os procedimentos legais de registro na Biblioteca Nacional e à obtenção do ISBN.

Integração





Ao aproximar escritores de editoras, gráficas, revisores, diagramadores, ilustradores, distribuidores e livrarias, o Encontro promove um ecossistema literário integrado e colaborativo, fomentando opções acessíveis de publicação e fortalecendo a cadeia produtiva do livro como um todo.

Paralelamente, estimula a leitura, a escrita e a mediação cultural, reforçando o protagonismo dos autores da cidade.





O evento será realizado no dia 29 de agosto, na Biblioteca Pública Municipal de Londrina, sendo uma realização da Secretaria Municipal de Cultura de Londrina, em parceria com a Festa Literária de Londrina (FLIL).

Juntas, essas instituições reafirmam o compromisso com o desenvolvimento cultural da cidade, abrindo caminhos para novos talentos.





Com essa iniciativa, Londrina dá mais um passo decisivo para se tornar referência nacional em literatura e publicação independente, afirmando com orgulho o seu novo lema: “Londrina, a Cidade que Escreve.”

SERVIÇO:

1º Encontro de Escritores, Editores, Gráficas e Livrarias de Londrina para incentivo à escrita e à publicação independente

Dia: 29 de agosto

Horário: Das 14h às 20h

Local: Biblioteca Municipal de Londrima

Contato: 43 99911 1617 Marcão Kareca





