Curso intensivo de maquiagem teatral e caracterização está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para o curso intensivo de maquiagem teatral e caracterização, que será realizado de 20 a 25 de outubro, das 8h às 17 horas, no auditório Vilanova Artigas, na Secretaria Municipal de Cultura (Rua Maestro Egydio Camargo do Amaral, 110 - centro). A atividade formativa é gratuita.





Com 30 vagas disponíveis, o curso contará com a presença de um intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras) para garantir acessibilidade a todos os participantes. As inscrições devem ser feitas exclusivamente por meio do formulário on-line, e é importante que os interessados só se inscrevam se puderem participar de todos os dias da atividade. Cada aluno receberá um kit completo de maquiagem, contendo todos os materiais necessários para as aulas.

O objetivo da iniciativa é proporcionar, a qualquer pessoa sem experiência prévia, uma compreensão das principais técnicas de maquiagem. O curso é destinado não apenas a iniciantes, mas também a profissionais que desejam ingressar neste universo.





Ministrado por Marcelino de Miranda e Sarah Piacenso, o curso abordará uma variedade de temas, incluindo maquiagem para ocasiões noturnas, casuais, efeitos de cortes, festas e para crianças. Também serão exploradas as diferenças entre maquiagem para televisão, cinema e publicidade, além da leitura de roteiros, com foco na organização e no controle do tempo para evitar atrasos no set.

“Iniciamos pelos fundamentos, abordando desde o contorno – a base da maquiagem –, até a preparação da pele. Exploramos todas as áreas da maquiagem, suas histórias e a dinâmica hierárquica presente em cada segmento do mercado. Também discutimos valores praticados na profissão, para que o aluno entenda como se posicionar, cobrar seus serviços e conhecer o piso salarial”, disse Miranda.





O curso passou anteriormente pelas cidades de Ponta Grossa, Paranaguá, Curitiba, Guarapuava e Francisco Beltrão. Miranda afirma que tem recebido feedback positivo: “No início do curso, sempre perguntamos se alguém já é maquiador profissional. Das cinco cidades pelas quais passamos, apenas uma pessoa se declarou profissional e ficou encantada com o curso, pois, embora conhecesse técnicas de embelezamento, teve a oportunidade de aprender diversas outras técnicas durante as ações”.

Sobre os ministrantes





Marcelino de Miranda, que conta 30 anos de carreira, iniciou sua trajetória como ator, mas se destacou na área de maquiagem publicitária e cinematográfica, em uma época em que havia poucos profissionais no ramo. Tendo trabalhado em 11 longas-metragens, incluindo “Estômago”, e mais de 45 curtas, além de 12 óperas e espetáculos de dança e teatro, ele consolidou seu nome neste segmento.

Sarah Piacenso atua na área de maquiagem artística há cerca de 10 anos, inicialmente pintando nas ruas, o que lhe proporcionou agilidade e o desenvolvimento de técnicas diversas. Com o tempo, aperfeiçoou seus traços, utilizando pincéis, esponjas e stencils. Atualmente, é especializada em eventos infantis e adultos, tendo pintado cerca de 12 mil crianças ao longo de sua carreira.



