Curtas serão exibidos com música ao vivo no Festival Sesc Cultural Etnias

Com uma proposta estética inovadora e imersiva, o projeto tem como recorte temporal a efervescência do início do século 20, levando ao público projeções mapeadas com trechos de filmes sobre Londrina do imigrante japonês Hikoma Udihara - registrados de 1930 a 1960 -, e curtas clássicos do cinema mudo de Charles Chaplin e Buster Keaton: The Vagabond (1916), A Busy Day (1914) e The Balloonatic (1923), respectivamente. Já a parte musical será realizada pelo quarteto de jazz Mão Rítmica Azul (Vinícius Lisboa/contrabaixo, Paulo Turazzi/guitarra, Daniel Loureiro/guitarra/flauta e Ivan Seyr/bateria).

Patrocinado pelo Programa Municipal de Cultura (Promic) e com apoio do Sesc e do Museu Histórico de Londrina, o projeto ainda prevê mais uma apresentação no dia 09 de dezembro, às 19h30, integrando a programação cultural do Sesc e as comemorações pelo aniversário de Londrina. Como contrapartida do projeto, foram realizados no primeiro semestre três ensaios abertos e gratuitos ao público. A entrada para as apresentações são gratuitas.

“Como idealizadora do projeto, foi uma satisfação imensa contar com a casa cheia na estreia. E, vale ressaltar, que a cada apresentação propomos uma nova experiência para o espectador. Mesmo quem participou da estreia poderá ser surpreender”, destaca Angélica Cristtina, responsável pela direção artística do projeto e pelo videomapping, técnica que consiste na projeção de vídeo em objetos ou superfícies irregulares, tais como estruturas de grandes dimensões e fachadas de edifícios, por meio de software especializado.

O projeto RessoaCine realiza nesta sexta-feira (17/10), às 19h30, no Sesc Cadeião Cultural, em Londrina, a segunda apresentação do espetáculo sonoro-visual que propõe um diálogo entre a história de Londrina, do cinema e do jazz. O evento integra o 5º Festival Sesc Cultural Etnias. Depois da estreia concorrida, realizada em agosto, o público agora poderá conferir uma nova edição dos filmes assim como improvisações musicais inéditas realizadas pelo quarteto de jazz Mão Rítmica Azul.

“Participar deste projeto tem sido uma experiência inspiradora. Cada espetáculo é único, proporcionando não só uma releitura dos filmes, mas também uma constante reciclagem do fazer musical. É como se encontrássemos algo novo e surpreendente a cada momento”, observa o contrabaixista Vinícius Lisboa. “O que mais me cativa nesse projeto é essa capacidade de imersão que ele proporciona a nós e ao público: tanto o mergulho no passado, que ajuda a construir a história da nossa cidade, quanto a possibilidade de ressignificar o gênero de comédia feita há cem anos”, complementa Lisboa.





O guitarrista e flautista Daniel Loureiro, pontuou que para ele o maior desafio do projeto é manter o foco e a atenção, pelo fato da trilha ser feita em tempo real e em grupo. “Temos que ter atenção plena nos filmes e nas ideias que o próprio grupo vai desenvolvendo ali, simultaneamente”, pondera. “E mesmo não sendo improvisações totalmente livres, já que fazemos um mapeamento prévio dos filmes durante os ensaios, ainda assim há abertura para as improvisações ao vivo. Cada performance é única”, conclui.





RessoaCine ainda é composto pelo seguinte elenco: Luiz Lepchak (curadoria), Luciana Ramin (consultoria), Nathalia Arriero (arte), Bianca Baggio (cenografia), Mari Franco (técnico de som), João Leite (contrarregra), Emilly Kono e Luciana Buratto (produção).







SERVIÇO:

RessoaCine – A música que coloca Londrina, Cinema e História em ressonância Quando: sexta-feira (17/10), às 19h30, exibição de curtas com performance ao vivo do quarteto de jazz Mão Rítmica Azul. Onde: Sesc Cadeião Cultural (R. Sergipe, 52). Quanto: Gratuito



