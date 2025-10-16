Pesquisar

Dança, música e cultura urbana: 13º Hip Hopé Vermelho acontece em Londrina

Redação Bonde com N.Com
16 out 2025 às 17:14

Foto: Luciano Schmeiske Pascoal/Arquivo
Reforçando a presença e a força da cultura hip hop em Londrina, o Festival Hip Hopé Vermelho chega à sua 13ª edição neste fim de semana, reunindo artistas, grupos e amantes da dança urbana. O evento será realizado neste sábado (18), das 10h às 22h30, e no domingo (19), das 11h às 18h30, com programação dividida entre o Boulevard Shopping Londrina (Avenida Theodoro Victorelli, 150) e o Espaço Villa Rica (Rua Piauí, 211). Toda a programação é gratuita e distribuirá R$ 5 mil em premiações.


No Boulevard Shopping, as atividades acontecem no deck da praça de alimentação, onde será realizada parte da programação de sábado e toda a agenda de domingo. Já o Villa Rica sediará as apresentações coreográficas e passagens de palco no sábado, das 16h às 22h30. A agenda completa do festival está disponível ao final da matéria.


Esta é a segunda edição do Hip Hopé Vermelho em 2025, e traz como destaque a ampliação das categorias premiadas nas competições coreográficas. O melhor coreógrafo e o melhor dançarino receberão R$ 500,00 cada. As categorias Juvenil e Kids também terão prêmios de R$ 1.000,00 para os melhores conjuntos. Já a categoria Avançado será contemplada com a maior premiação do evento, sendo entregues R$ 2.000,00 para o grupo com melhor nota.

De acordo com o organizador do festival, Mr. Rei, as expectativas estão ainda mais altas nesta edição. “Nunca tivemos duas edições no mesmo ano, o que nos trouxe preocupação de uma possível baixa na procura, mas aconteceu o contrário, a demanda só aumentou. Fechamos as inscrições há 40 dias com 31 grupos e artistas, um número três vezes maior do que em edições anteriores. As duas edições de 2025 tiveram propostas diferentes, mas ambas foram muito bem recebidas. Para essa, a expectativa é enorme”, relatou.


Divulgação


Além de grupos locais, o festival receberá coletivos de outras cidades e estados, reforçando o intercâmbio artístico e cultural que marca o evento. Nesta edição, dois nomes de destaque da dança no cenário nacional irão compor o júri: Alessandro Machado (Leo Dance), de Florianópolis (SC), e Mayara Muller, de Cascavel.

Machado, além de compor o júri, irá ministrar um workshop que une música e movimento. “Irei compartilhar uma aula de leitura musical com bases de hip hop. A ideia é trabalhar a musicalidade através da movimentação, mostrando as diferentes nuances da música, como a melodia, voz, batida forte, batida fraca e instrumental”, explicou.


Já Mayara Muller, que estreia no Hip Hopé Vermelho, também fará parte da banca avaliadora e oferecerá uma vivência voltada ao hip dance. “No meu workshop vou trazer vivência e bases de hip dance, tudo isso com bastante energia, para que a galera além de estudar, também se divirta”, frisou.

Para ela, o caráter gratuito do festival é essencial para democratizar o acesso à arte. “É muito importante que eventos assim sejam gratuitos, porque abrem espaço para mais pessoas terem acesso à arte como um todo e, principalmente, à dança. Isso é fundamental e tem o poder de transformar realidades”, afirmou.



Divulgação

O evento conta com o patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic), gerido pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC).

Programação completa


Sábado – 18/10

Boulevard Shopping Londrina


10h | 10h30 – Cypher

10h30 | 11h30 – Workshop Diego Andrade


11h30 | 11h45 – Cypher


11h45 | 12h45 – Workshop Ruby


12h45 | 13h45 – Almoço


13h45 | 14h – Cypher


14h | 15h – Workshop Mayara Muller


15h | 15h30 – Cypher


Espaço Villa Rica


16h | 17h30 – Passagem de palco


18h | 22h30 – Competições coreográficas


Domingo – 19/10


Boulevard Shopping Londrina


11h | 11h30 – Cypher


11h30 | 12h30 – Workshop Alessandro Leo Dance


12h30 | 13h40 – Almoço


14h40 | 14h – Cypher


14h | 15h – Workshop  Eduardo Tomaz


15h | 15h15 – Cypher


15h15 | 16h15 – Workshop Glenda


16h15 | 16h30 – Cypher


16h30 | 18h – Batalha Kombat


18h | 18h10 – Cypher

18h10 | 18h30 – Premiações



Hip Hop Festival Promic Cultura Secretaria Municipal de Cultura
