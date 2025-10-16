Dança, música e cultura urbana: 13º Hip Hopé Vermelho acontece em Londrina

Reforçando a presença e a força da cultura hip hop em Londrina, o Festival Hip Hopé Vermelho chega à sua 13ª edição neste fim de semana, reunindo artistas, grupos e amantes da dança urbana. O evento será realizado neste sábado (18), das 10h às 22h30, e no domingo (19), das 11h às 18h30, com programação dividida entre o Boulevard Shopping Londrina (Avenida Theodoro Victorelli, 150) e o Espaço Villa Rica (Rua Piauí, 211). Toda a programação é gratuita e distribuirá R$ 5 mil em premiações.





No Boulevard Shopping, as atividades acontecem no deck da praça de alimentação, onde será realizada parte da programação de sábado e toda a agenda de domingo. Já o Villa Rica sediará as apresentações coreográficas e passagens de palco no sábado, das 16h às 22h30. A agenda completa do festival está disponível ao final da matéria.





Esta é a segunda edição do Hip Hopé Vermelho em 2025, e traz como destaque a ampliação das categorias premiadas nas competições coreográficas. O melhor coreógrafo e o melhor dançarino receberão R$ 500,00 cada. As categorias Juvenil e Kids também terão prêmios de R$ 1.000,00 para os melhores conjuntos. Já a categoria Avançado será contemplada com a maior premiação do evento, sendo entregues R$ 2.000,00 para o grupo com melhor nota. Publicidade





De acordo com o organizador do festival, Mr. Rei, as expectativas estão ainda mais altas nesta edição. “Nunca tivemos duas edições no mesmo ano, o que nos trouxe preocupação de uma possível baixa na procura, mas aconteceu o contrário, a demanda só aumentou. Fechamos as inscrições há 40 dias com 31 grupos e artistas, um número três vezes maior do que em edições anteriores. As duas edições de 2025 tiveram propostas diferentes, mas ambas foram muito bem recebidas. Para essa, a expectativa é enorme”, relatou.