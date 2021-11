Day, Sthe Matos e Tiago formam roça em A Fazenda 13; Gui Araújo conquista chapéu

Dayane Mello, Sthe Matos e Tiago Piquilo disputam a permanência em A Fazenda 13 (Record) nesta semana. Um dos três será o oitavo eliminado do programa e deixa a competição na quinta-feira (11).

A modelo foi parar na roça por indicação da fazendeira Marina Ferrari. Ela disse que a peoa costuma ter um discurso em defesa das mulheres, mas fala mal das outras pessoas.

Já a influenciadora digital recebeu seis votos dos colegas de confinamento. Ela tinha o direito de puxar um peão da baia, e escolheu o cantor sertanejo.





Gui Araújo, que havia sobrado na dinâmica do "resta um", conseguiu se livrar da berlinda. Ele venceu a prova do fazendeiro, se tornando o fazendeiro da semana.





A prova que sagrou o novo fazendeiro consistia em completar um painel com produtos da patrocinadora do programa. Para isso, no entanto, eles precisavam cruzar um percurso em uma raia com água em um bote.

Do outro lado, eles pegavam os produtos e os colocavam em uma esteira, que eles precisavam movimentar manualmente. A prova precisou ser interrompida na metade porque a fita da esteira de Gui virou, com o qual ele não conseguia mais mandar os produtos para o outro lado.





Porém, isso não chegou a atrapalhá-lo. Ele venceu conseguiu concluir a prova antes que as adversárias. Esta é a terceira vez que ele é o fazendeiro da semana.