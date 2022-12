Designers de Londrina ganham destaque em premiação nacional

Disputando com 1.700 concorrentes de 22 Estados brasileiros, de norte a sul do país, designers londrinenses foram contemplados com nove prêmios na 12ª edição do Brasil Design Award.





Maior premiação do segmento, o evento aconteceu em São Paulo, no último dia 5, e contou com a participação de cinco estúdios de design de Londrina entre os finalistas de diversas categorias.



Neste ano o Brasil Design Award teve como tema “Sem fronteiras para o design brasileiro”.





A premiação reforçou seu compromisso com a diversidade e apresentou uma avaliação de projetos com um júri formado apenas por mulheres. Ao todo foram premiados 257 projetos, divididos em 12 categorias.





Os estúdios de Londrina contemplados nesta edição do evento foram o Leste BR, que ganhou seis medalhas (2 de prata e 4 de bronze); Lasca Studio Design (1 medalha de prata); Petrikór, contemplado com duas medalhas (prata e bronze); e Gustavo André Estúdio, que conquistou uma medalha de bronze; além da indicação da Amat Design, na categoria Design de produto.





