Diogo e Vilma vencem 2ª prova do líder do BBB 25

PRIMEIRA FASE





- Gracyanne e Giovanna foram as primeiras eliminadas, disputando com Vitoria e Mateus;

- Camilla e Thamiris foram as segundas eliminadas, perdendo para Diogo e Vilma;

- Eva e Renata foram as terceiras eliminadas, disputando com Maike e Gabriel;

- Daniele e Diego foram os quartos eliminados; Aline e Vinícius avançaram;

- Guilherme e Joselma foram os quintos elminados; João Pedro e João Gabriel avançaram.



SEGUNDA FASE





Diogo e Vilma completaram o circuito em 4º lugar, mas colocaram o número correto de bolinhas no recipiente indicado e levaram a liderança.