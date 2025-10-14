Diogo Portugal e outros comediantes chegam a Londrina para mais um Risorama

Mais uma vez a cidade de Londrina foi escolhida para receber uma das edições itinerantes do Risorama, um dos maiores e pioneiros festivais de stand-up comedy do Brasil. Com duas noites de apresentações, com humoristas diferentes, o evento ocorrerá nesta quarta (15) e quinta-feira (16). no Recinto de Leilões José Garcia Molina, no Parque Ney Braga (Rua. Dep. Ardinal Ribas, 351 - Jardim São Francisco de Assis).





O Risorama promove noites repletas de gargalhadas, comandadas pelo mestre de cerimônias e anfitrião Diogo Portugal, e acompanhadas de bebidas e pratos típicos de bar, devido ao seu formato de grande comedy club, com operações gastronômicas e mesas compartilhadas.





Na quarta-feira (15), a partir das 20h, sobem ao palco em Londrina o humorista Diogo Portugal, criador do festival de stand-up e responsável por popularizar o gênero no Brasil; Tatá Mendonça, comediante que conquistou o público com seu humor irreverente e contagiante, conhecida como a “Cega do Humor”; Marcus Cirillo, com seu jeitão do interior, bruto, rústico, sistemático e cheio de personalidade, que se destacou no Prêmio Multishow de Humor e no Comedy Central; Mari Bernini, que brinca com acontecimentos da vida das solteiras, das casadas e das mães, promovendo um momento de muitas risadas para o público relembrar que há vida além dos filhos e do casamento; Willian de Oliveira, que está se consolidando como um dos grandes nomes da nova geração da comédia no país, com seu humor autêntico e vídeos engraçados que abordam situações cotidianas, com milhares de visualizações; e Evelyn Mayer, londrinense que vem conquistando o público do país com seus shows, falando de suas frustrações amorosas, seu doutorado em Pedagogia e situações do cotidiano.





Na quinta-feira





Já na quinta-feira (16), também a partir das 20h, quem se apresenta no Risorama Londrina é novamente o anfitrião Diogo Portugal; junto de Alorino Jr, humorista, ator, diretor e apresentador, conhecido por seu show popular e na criação de personagens, se destacando em programas como "Faustão", "Ratinho" e "A Praça é Nossa", além de apresentar o “Salada Mista”, na Rede Massa; do Santo Fole, personagem do humorista, cantor, dublador, gaiteiro e sanfoneiro Paulinho Pezak, em um show repleto de gírias tipicamente paranaenses e sulistas; de Mauricio Dollenz, mágico, comediante, ator e ilusionista, que se destacou em programas como “Prêmio Multishow de Humor” e “República do stand-up” no Comedy Central; Ju Querido, atriz, comediante, apresentadora, roteirista e dubladora atualmente no elenco do “The Noite com Danilo Gentili”; e o fenômeno Criss Paiva, comediante e apresentadora reconhecida por seus shows de stand-up comedy, tendo já participado dos principais programas de televisão e por coapresentar o Vênus Podcast, ao lado de Yasmin Yassine.

“Já virou tradição o Risorama todos os anos em Londrina, uma cidade que consome muito stand-up e que tem um dos melhores públicos. Selecionamos nomes de sucesso na televisão e na internet, bem como destaques nacionais e locais, para compor esta edição especial. Serão duas noites repletas de gargalhadas e de pura diversão”, comenta o anfitrião e criador do Risorama, Diogo Portugal.

O Risorama em Londrina tem apresentação da Havan, com patrocínio da DISAM - Tecnologia Moderna para a Agricultura, com a realização do Ministério da Cultura - Governo do Brasil - Do lado do povo brasileiro. Acompanhe as novidades pelas redes sociais oficiais, pelo Instagram (@risoramaoficial) e pelo Facebook (/Risoramaoficial).

Confira a programação do Risorama Londrina 2025:





Quarta-Feira (15)

Diogo Portugal

Tatá Mendonça

Marcus Cirillo

Mari Bernini

William de Oliveira

Evelyn Mayer





Quinta-Feira (16)

Diogo Portugal

Alorino Jr

Santo Fole

Mauricio Dollenz

Criss Paiva

Ju Querido









SERVIÇO:

Risorama em Londrina 2025

Quando: quarta (15) 3 quinta-feira (16), às 20h

Onde: Recinto de Leilões José Garcia Molina (Rua. Dep. Ardinal Ribas, 351 - Jardim São Francisco de Assis)

Ingressos: A partir de R$25 (meia-entrada - 1º lote) + taxa adm www.risorama.com

Realização: Ministério da Cultura - Governo do Brasil - Do lado do povo brasileiro.

Apresentação: Havan

Apoio: DISAM - Tecnologia Moderna para a Agricultura

Redes sociais: Instagram (@risoramaoficial) | Facebook (/Risoramaoficial)

* Com assessoria.