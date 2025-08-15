'Domingo no Parque' traz atrações gratuitas neste fim de semana em Londrina

A agenda musical começa às 12h com João Paulo Acústico ao som dos grandes sucessos sertanejos. Às 15h30, o palco recebe Adller Beltrão, que traz um repertório de MPB, sertanejo e rock. Durante todo o dia, a praça de alimentação terá opções variadas, como hambúrgueres artesanais, crepes, churros, batata no cone, sorvetes, doces e cervejas artesanais. A feira de produtores rurais também será destaque, reunindo queijos premiados, pães caseiros, doces artesanais, mel, aromaterapia e outros produtos da agroindústria regional.

A SRP (Sociedade Rural do Paraná) realiza, no próximo dia 17 de agosto , a segunda edição do Domingo no Parque . O evento será realizado na área externa da Casa do Criador, no Parque Ney Braga Eventos, das 10h às 18h, com entrada e estacionamento gratuitos. A programação reúne música ao vivo, food trucks, produtos da agroindústria, atividades infantis e feira de adoção de animais.





Para as crianças, a programação é extensa e começa às 10h com a brincadeira pega-pega banana, seguida a cada meia hora, por atividades como oficina de bola, corrida do ovo, fazendeiro, corrida do pô, esponja maluca, oficina de pipa, homem balão, caça ao tesouro, estoura bomba, verde e vermelho, canibal, pique bandeira, queimada ameba e jogo da velha. Uma das novidades é a oficina de bolha de sabão, promovida pelo Sesc Londrina Centro, com sessões às 13h30 e 15h30 (50 minutos de duração e capacidade para 25 crianças por turma). O parque também estará liberado para brincadeiras livres, como andar de bicicleta, skate, patins e jogar bola.

Além das atrações infantis, o evento conta com uma feira de adoção de animais, promovida em parceria com a CMTU. Os cães estarão disponíveis para adoção imediata, todos devidamente vacinados, vermifugados e castrados. Além dos animais presentes, a CMTU disponibilizará um book digital com dezenas de outros cães que também aguardam adoção.





O Museu SRP e o Aquário de Londrina estarão abertos durante todo o evento. No Museu, os visitantes poderão conhecer peças, documentos e um acervo que preserva a história da agropecuária regional, enquanto o Aquário reúne 15 tanques com mais de 30 espécies de peixes, que proporcionam uma experiência educativa e interativa para todas as idades.

Para garantir a segurança e o conforto do público, bem como valorizar os expositores locais, não será permitida a entrada com alimentos e bebidas no local.





SERVIÇO: Domingo no Parque

Data: 17 de agosto

Local: Casa do Criador [área externa] | Parque Ney Braga Eventos

Horário: 10h às 18h

Entrada e estacionamento gratuitos







