Drama brasileiro Filho de Boi estreia nesta segunda-feira no Ouro Verde em Londrina

Com uma narrativa sensível e envolvente, o longa Filho de Boi estreia no Cine Teatro Ouro Verde a partir desta segunda-feira (16). O drama brasileiro, dirigido por Haroldo Borges, estará em cartaz até quarta-feira (18) com sessões às 16h e às 19h30. A recomendação indicativa é de 14 anos e a duração do filme é de 91 minutos.





O filme acompanha a jornada de João (João Pedro Dias), um jovem de 13 anos que vive no sertão baiano. Em meio à solidão e ao rompimento do vínculo com seu pai (Luiz Carlos Vasconcelos), João vê uma oportunidade de mudança quando um circo chega à cidade. A amizade com um palhaço encoraja o menino a enfrentar seus medos e explorar o mundo do circo.

