Drama francês sobre o amor de mãe e filho entra em cartaz no Ouro Verde

O Cine Teatro Ouro Verde exibe, entre a próxima segunda (18) e quarta-feira, o drama francês “Entre Nós, o Amor”, do diretor Morgan Simon. O longa tem como pano de fundo as dificuldades financeiras da classe média empobrecida das grandes cidades e não é indicado para menores de 16 anos. “Entre Nós, o Amor” será exibido em duas sessões no Ouro Verde, às 16h e às 19h30.





Com 97 minutos, o filme narra a trajetória de Nicole (Valeria Bruni Tedeschi), uma mãe solo de 52 anos desempregada e endividada que vive em um conjunto habitacional nos subúrbios de Paris com seu filho de 19, Serge (Félix Lefebvre), que já não a suporta mais. Por conta de uma dívida de 40 mil euros, Nicole tem sua conta bancária bloqueada às vésperas do Natal, e a perda do cartão de crédito e do talão de cheques a deixam sem condições de proporcionar um bom momento no final do ano. No entanto, algo inesperado poderá mudar o jogo.

Diante de um enredo que dialoga com cidadãos das economias globalizadas de todos os continentes, o diretor e roteirista Morgan Simon mostra que a sua pouca idade não é um empecilho na busca por entregar uma obra realista e sensível. Afinal, sua narrativa – particular e universal – testa a resistência do tecido que cobre as relações mais íntimas, o amor, erguendo a discussão contida no velho ditado que coloca dinheiro e felicidade em campos opostos. Mas será que é possível mesmo sermos felizes sem termos acesso a bens e serviços em uma sociedade de consumo?



Além deste questionamento, Simon assume o desafio de tentar equilibrar as nuances de uma relação muito forte e ora tensa – de mãe e filho – expondo uma avenida no campo dos sentimentos. A dualidade do real se materializa na tentativa da mãe de poupar o filho de sentir as dores da vida, porém que passa a agir de uma forma estranha e que inevitavelmente o magoa. Essa dinâmica está em relação com o filho, que se compadece com a situação, se dedica aos estudos em busca de uma vida melhor, porém acaba descontando suas frustrações na própria mãe.

De acordo com a Public, todas as camadas solicitadas pelo roteiro foram entregues nas atuações de Valeria Bruni Tedeschi e Félix Lefebvre, que “formam uma dupla tão explosiva quanto emocionante”, diz a crítica. Além deste elogio, “Entre Nós, o Amor” foi considerado um “Um drama surpreendente, elegante e muito comovente”, pelo Le Parisien, e um filme “bonito, luminoso e intenso”, pelo Dernières Nouvelles d’Alsace.





Ingressos





Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Cine Teatro Universitário Ouro Verde (R. Maranhão, n°85, Centro – Londrina), 30 minutos antes de cada sessão. Durante as exibições, todos pagam meia-entrada, no valor de R$ 10,00. O pagamento deve ser feito em dinheiro, pois não são aceitos cartões.





