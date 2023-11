Dudu Nobre faz 50: confira a lista de músicas mais tocadas no Brasil

Dudu Nobre é um cantor e compositor, instrumentista carioca, que festeja os seus 50 anos, nesta segunda-feira (6). Com uma carreira dedicada ao samba, ele compôs músicas de sucesso em parceria com Zeca Pagodinho, Nei Lopes, Jorge Aragão e outros.





O Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) preparou um estudo sobre as suas músicas mais tocadas no Brasil nos últimos 10 anos e as mais regravadas em comemoração à data.



A canção “Quem é ela”, uma parceria com Zeca Pagodinho, foi a mais tocada no país entre 2013 e 2023. “Vou botar teu nome na macumba”, outra parceria com Zeca Pagodinho e “Água da minha sede”, composição feita com o parceiro Roque Ferreira completaram o top 3 dessa lista.