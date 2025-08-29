ECOH Londrina encerra 14ª edição com celebração comunitária e homenagem à fundadora

A 14ª edição do Encontro de Contadores de Histórias de Londrina termina neste sábado (30), após duas semanas com mais de 40 atividades gratuitas em escolas, bibliotecas, praças e espaços comunitários, com forte presença em territórios periféricos e participação intergeracional.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

O encerramento será em dois momentos. À tarde, das 15h30 às 17h30, o Barracão da Comunidade da Ocupação Flores do Campo recebe a Tarde de Brincadeiras, conduzida por Meire Valin e pelos brincantes do ECOH, com cantigas e jogos tradicionais. Em seguida, será apresentado o espetáculo “Miúda Giganta”, da londrinense Marina Dasaque, uma fábula sobre nascimentos e transformações vivida por uma heroína sobre pernas de pau.





À noite, às 19h30, a Vila Cultural Casa da Vila sedia o ECOHar – Juntos para ecoar um legado de vida, encontro de partilha, cantoria e roda de conversa em homenagem à jornalista e produtora cultural Claudia Silva, idealizadora do festival, falecida em abril. O evento reafirma o compromisso de continuidade do ECOH, já parte do calendário afetivo da cidade. A participação é aberta ao público, que é convidado a levar um prato para a mesa de partilha, tradição dos encontros promovidos por Claudia.

Publicidade





Outro destaque é a exposição Caminhos das Águas, do grupo Os Tapetes Contadores de Histórias, no Sesc Cadeião. Com obras têxteis e videoinstalações, a mostra aborda de forma sensível os fluxos da água e das memórias em diferentes culturas. A visitação é gratuita até 5 de outubro.





Para a coordenadora-geral do festival, Fernanda Nasser, esta edição foi marcada por encontros emocionantes e reflexões profundas: “Levamos o ECOH aos centros de convivência da pessoa idosa, ao Instituto de Ensino para crianças e jovens excepcionais, às periferias e ocupações urbanas. A resposta do público foi muito boa. Encerramos com alegria e mais energia para seguir fazendo do ECOH um território fértil para histórias que transformam.”

Publicidade





O ECOH é realizado pelo Instituto Cidadania e Coletivo ECOH, com patrocínio da Política Nacional Aldir Blanc (MinC), via Secretaria Municipal de Cultura de Londrina, e apoio da Rádio UEL FM. Toda a programação é gratuita. Mais informações em ecoh.art.br e nas redes sociais @ecohpr.





Publicidade

BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.