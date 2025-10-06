Pesquisar

Edital do Sesi PR vai selecionar grupos paranaenses para apresentação com artistas nacionais

Redação Bonde com assessoria de imprensa
06 out 2025 às 16:29

Divulgação
O Sesi Paraná abriu as inscrições para o edital Sesi Música Convida 2025, que vai selecionar grupos musicais paranaenses para uma série de apresentações ao lado de artistas de renome nacional. Ao todo, já neste ano, serão realizados ao menos sete shows em diversas regiões do estado, com cachê de R$ 95 mil por espetáculo.


A iniciativa reforça o compromisso do Sesi Cultura em valorizar a produção musical do Paraná e ampliar a circulação de artistas locais em diálogo com grandes nomes da cena nacional. A proposta é democratizar o acesso à música, aproximando o público de diferentes regiões da diversidade cultural brasileira.


Com vigência entre 2025 e 2027, o edital é uma oportunidade para grupos que desejam expandir sua trajetória artística. Poderão se inscrever somente pessoas jurídicas de qualquer território nacional. As inscrições são gratuitas e ficam abertas até 26 de outubro. Para participar, os interessados devem ler o edital completo e cadastrar sua proposta nos links abaixo:


Leia o edital: https://t2m.io/sesi_musica_edital

Cadastre sua proposta: https://t2m.io/sesi_musica_cadastro



Música artistas Shows Sesi Cultura
