Em noite solidária, Kau e dupla Mariana & Mateus estreia sobem no palco principal da ExpoLondrina

Tão jovem e com uma carreira tão precoce, a cantora e compositora Kau estreou no palco principal da ExpoLondrina, primeira etapa do Circuito Sertanejo, na última quarta-feira (10), na Quarta Solidária, que trouxe também a dupla Mariana & Mateus e arrecadou alimentos não perecíveis para o Hospital do Câncer de Londrina. Em cena, muitos efeitos especiais e dançarinos que animaram a apresentação da artista. “É muito gratificante, porque mesmo nesses poucos anos que tenho de carreira, já foram inúmeras vivências e inúmeros perrengues”, diz Kau, minutos antes de subir ao palco.

No repertório, diversas canções de artistas já consagrados. "Aqui a gente é eclética, a gente toca desde modão, sertanejo universitário, até internacional, um pouquinho de cada coisa", afirma Kau. De fato, sua estreia no palco principal da ExpoLondrina foi animada. "É muita gratidão estar tocando num palco desse tamanho, ainda mais para uma causa tão maravilhosa quanto a Quarta Solidária", avalia. E depois? "Vou trabalhar, trabalhar muito porque acho que isso é só o começo de uma carreira que, se Deus quiser, é muito promissora, com muitas músicas novas, com muitos shows, com muitos projetos", revela.



Londrinenses no palco



Londrinense, a dupla Mariana & Mateus voltou ao palco principal da ExpoLondrina, primeira etapa do Circuito Sertanejo, na última quarta-feira (10), pela Quarta Solidária, em prol do Hospital do Câncer. A cantora e compositora Kau abriu a noite, que arrecadou alimentos não perecíveis para a entidade. Em cena, um repertório autoral e diversas parcerias recentes, com artistas consagrados no cenário nacional, além de uma música nova, que a dupla reservou para o público.

"Que alegria estar aqui, a gente estava contando os minutos, estávamos muito ansiosos, como se fosse a primeira vez", conta Mariana. A dupla tem história com a ExpoLondrina. Além de visitarem a feira quando crianças, os dois celebraram os dez anos de carreira com um show no Parque Ney Braga. "A gente está em casa aqui, porque crescemos aqui, já cantamos nesse palco. Aqui nós comemoramos dez anos da dupla, então, para nós, é um sonho realizado", diz a cantora.





Mateus afirma que é sempre uma grande responsabilidade tocar em Londrina, sempre dá um friozinho na barriga. "Tocar em casa, ainda mais nesse palco, onde passam grandes nomes da música sertaneja, para nós é uma honra", ressalta. O artista conta que, recentemente, gravaram diversas parcerias com Guilherme & Benuto, Diego & Vitor Hugo, Israel & Rodolffo, Ícaro & Gilmar, Kamisa 10. "A gente tem um sonho de gravar com muitos outros artistas, dos quais somos fãs, que são grandes ídolos", afirma.

A dupla não quis revelar, mas, adiantou que vem surpresa em 2024. "Esse ano ainda tem duas gravações de dois projetos novos", comenta Mateus. Já Mariana contou que incluiu no repertório do show uma música nova, recém-lançada nessa semana. "E tem muito modão, muita moda boa que emociona a galera", afirma a cantora.



