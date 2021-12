Em novo programa, Virginia e Zé Felipe ajudam a bombar contas no Instagram

A influenciadora Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe estrearam na MTV Brasil como apresentadores do programa Pimpa Meu Insta, nesta terça-feira (7). A novidade é uma parceria inédita do canal com o Instagram.

Nos episódios, o casal pretende ajudar usuários da rede social e influenciadores aspirantes a bombar seu perfil e criar melhores conteúdos. Virginia, 22, tem 29,9 milhões de seguidores em sua própria conta, onde compartilha momentos do dia a dia com sua filha bebê, Maria Alice, aparições na mídia, encontros com celebridades e exercícios físicos.

Já Zé Felipe, 23, é um dos seis filhos do sertanejo Leonardo e, apesar de abraçar o gênero musical do pai, também se joga no funk, brega e piseiro. Ele possui 20,5 milhões de seguidores em seu Instagram, que também gira em torno de momentos com a esposa e a filha, além de shows e viagens.





A proposta do programa é analisar todos os detalhes expostos na rede social, desde o nome de usuário até a estética das fotos.





O primeiro episódio teve participação de um usuário chamado Ubirajara, ou Bira (@ubiirax), paulistano da zona sul com 2.609 seguidores. O casal elogia seu estilo e personalidade e o aconselha a apostar nas famosas danças na ferramenta Reels e em conteúdos relacionados a seu estilo de vida.

Bira comemorou sua participação nesta terça, compartilhando um vídeo em seus stories mostrando uma lista de novos seguidores conquistados por conta do programa.





Os episódios têm menos de 10 minutos e estão disponíveis também nas redes sociais da MTV Brasil.