Em turnê de despedida, Roger Waters faz show em Curitiba neste sábado

Um dos maiores nomes do rock mundial, o inglês Roger Waters está no Brasil com sua primeira farewell tour e chega a Curitiba no sábado, dia 04 de novembro, para única apresentação na Arena da Baixada às 21 horas.





A turnê “This is Not a Drill”, originalmente programada para o ano de 2020, foi adiada por dois anos e teve início em julho de 2022 na cidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos.

Seus últimos shows serão realizados na América Latina. Antes da capital paranaense, ele já passou por Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre e depois segue para Belo Horizonte e São Paulo.





O show traz cerca de 20 clássicos de Roger Waters e também do período em que esteve no Pink Floyd, histórica banda de rock da qual foi um dos fundadores. Presentes no set list estão “Us & Them”, “Comfortably Numb”, “Wish You Were Here”, e “Is This The Life We Really Want?”.

Waters também apresenta uma nova composição, “The Bar”. Alguns shows da turnê estão sendo transmitidos ao vivo em cinemas ao redor do mundo.





A realização de “This is Not a Drill” no Brasil é uma parceria entre a Bonus Track, de Luiz Oscar e Luiz Guilherme Niemeyer, e a 30E.





“É muito importante ressaltar a relevância do Brasil para os grandes nomes da música mundial. Ter seis cidades brasileiras incluídas na última turnê de uma lenda do rock como Roger Waters reforça o respeito pelos fãs brasileiros como também o reconhecimento conquistado pelo trabalho profissional realizado pelas equipes e empresas do segmento de shows e festivais. Participando desse mercado há mais de 35 anos, é muito gratificante ver essa conquista baseada em credibilidade, ética e excelência”, indica Luiz Oscar Niemeyer, sócio da Bonus Track.





