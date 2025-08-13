Encontro de Contadores de Histórias de Londrina começa neste domingo

O evento pretende atrair não apenas os moradores da região, mas também visitantes de outras partes da cidade. “O ECOH é sobre aproximar pessoas, promover empatia e atravessar fronteiras. Levar o público ao assentamento é um convite para ampliar o olhar sobre a cidade, reconhecer sua diversidade e fortalecer vínculos comunitários”, afirma Fernanda Nasser, coordenadora geral do festival.

A programação tem início às 15h, com brincadeiras animadas por Meire Valin e um espaço dedicado ao letramento racial, mediado pelo bibliotecário Leandro Palmerah. Na sequência, o público assiste, na praça, ao espetáculo "Miúda Giganta".

No País das Alturas, vive uma heroína sobre pernas-de-pau. Pequena no nome, mas gigante na imaginação, ela guarda um segredo: como nascem os gigantes. É essa história que a atriz londrinense Marina Dasaque apresenta no assentamento Nossa Senhora da Aparecida (Zona Norte), próximo ao Jardim São Jorge, em Londrina, na abertura do 14º Encontro de Contadores de Histórias (ECOH). A comunidade, formada há 25 anos e hoje com cerca de 640 famílias, fica na mesma rua do Projeto Servir Sempre, referência para quem for localizar o endereço no GPS.

Com mais de 40 atividades gratuitas em duas semanas de programação (17 a 30 de agosto), o ECOH inicia apresentações nas escolas da rede municipal no dia 18 e leva espetáculos abertos a bibliotecas e espaços culturais. A atriz Thainara Pereira apresenta Pret(A) – Resquícios de uma Mulher Só, monólogo inspirado no livro Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis, de Jarid Arraes. Ela também divide a cena com o músico Diego Loman em Mala e Cuia, que tem duas apresentações (19 e 20).

A programação inclui ainda Alakazam Alakazim, de Cris Donassolo (Ponta Grossa), na Biblioteca Infantil; Ciranda de Histórias, com Carine Haziel (RJ), que percorre bibliotecas e o Centro de Convivência da Pessoa Idosa; e Pássaro Preto – Emissários da Vida e da Morte, de Cristiana Ceschi (SP), no Sesc Cadeião. No sábado (23), Ana Paula Carneiro (SP) leva O Rei que Ficou Cego – Histórias da Nana ao Jardim Califórnia e, à noite, o Espaço Cultural Seta recebe Celebrar é verbo infinito, homenagem à idealizadora do ECOH, Claudia Silva.





Oficinas e exposição

Os interessados em aprender mais sobre narrativa oral, já podem se inscrever nas oficinas do ECOH. Na quarta-feira (20), Cristiana Ceschi ministra O Fio Vermelho das Histórias no Complexo Educa, oficina sobre ritmo e conexão na narrativa. No dia 21, a oficina Narrações Geoartísticas, com Cadu Cinelli, no Sesc Cadeião, marca a abertura da exposição Caminhos das Águas, da Companhia Os Tapetes Contadores de Histórias (RJ), que reúne obras têxteis e vídeos sobre os fluxos simbólicos da água em diferentes culturas e fica em cartaz até outubro. No dia 23, Leticia Liesenfeld conduz Dinâmicas da narração de histórias: vocalidade, escuta e cumplicidade no Sesc Centro. A programação contempla ainda, no dia 27, a oficina com Daniella D’Andrea e Warley Goulart (RJ), Horizonte imaginário: pontos de vista sobre o ofício do narrador, na Sala de Projetos do Departamento de Arte Visual da UEL.





Todas as oficinas estão com inscrições abertas. A programação completa está disponível em ecoh.art.br.

O 14º Encontro de Contadores de Histórias é uma realização do Instituto Cidadania, com produção do Coletivo ECOH. Tem patrocínio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Ministério da Cultura, viabilizado pela Secretaria Municipal de Cultura. Conta também com parceria de Rádio UEL FM, Vila Cultural Casa da Vila, CLAC, Alma Cultural, Centro Cultural Seta, Sesc.





