"Entre luzes e cortinas" traz magia ao palco do Ouro Verde

“Os Bastidores de Um Circo Ainda Mais Diferente” é uma jornada musical que explora o universo de um circo único, combinando música e teatro com uma narrativa envolvente. O espetáculo é uma celebração da criatividade e da inclusão. A montagem leva ao palco do Ouro Verde, música tocada por aproximadamente 50 instrumentistas de todas as idades do Estúdio Flauta e Fole, do Projeto Música Criança e da Escola de Música Batuque.
Os ingressos ainda podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro Ouro Verde ou no Estúdio Flauta e Fole pelo valor de R$50,00 (inteira) e R$25,00 (meia entrada).
Ingresso Solidário
Além de contribuir para a manutenção do Projeto Música Criança, esse espetáculo conta ainda com mais um desafio: arrecadar 150 ingressos solidários para que crianças, jovens e famílias do Instituto dos Cegos de Londrina, o ILECE e a Ciranda Cultural possam viver a experiência de assistir a uma apresentação musical no teatro.
Cada ingresso doado, no valor de R$ 25,00, se transforma em uma oportunidade de inclusão. "Queremos que este momento de arte e inclusão chegue a todos. Acreditamos que a cultura é um direito e que eventos como este podem transformar vidas. Convidamos as pessoas a comprarem um convite para si e um para destinarem a campanha de ingresso solidário", afirmam Luciana Schmidt e Miguel Santos, produtores e diretores do espetáculo.
Os ingressos solidários estão sendo comercializados no valor único de R$25,00. Para doar, basta fazer um PIX para a chave 43 984269683 (celular).
Projeto Música Criança
O Projeto Música Criança é uma iniciativa de extensão da Universidade Estadual de Londrina (UEL) que existe há quase 20 anos. O principal objetivo é produzir e levar música de qualidade para o público infantil. Uma das missões mais importantes do projeto é promover a inclusão cultural. Eles realizam apresentações e oficinas em escolas públicas e buscam garantir que crianças de instituições sociais possam ter acesso à cultura. O projeto também serve como um campo de aprendizado para os alunos de graduação da UEL, especialmente do curso de Música. Eles participam de todo o processo de criação e produção, desde a composição até a apresentação.
