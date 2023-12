Escola troca 'Jesus' por 'Cuco' em peça de Natal e causa revolta na Itália

Uma escola provocou polêmica no norte da Itália após fazer uma peça musical de Natal sem citações católicas e trocar a palavra "Jesus" por "Cuco", em referência ao pássaro conhecido pelo canto.





Segundo o jornal italiano "Gazzettino", a decisão foi tomada pelos professores da escola primária De Amicis de Agna, na província de Pádua, para não criar descontentamento nas famílias de crianças de outras religiões.

Os alunos receberam cartilhas musicais com letras revisadas e corrigidas. No texto, a mudança mais óbvia é a referente à frase “Jesus está para nascer” que foi substituída por “ lá de cima fica Cuco”.





Outra alteração foi no trecho “onde os anjos preparam o Natal de Jesus”, que foi substituído por “todos juntos preparam uma festa no céu azul”. Já a palavra “anjo” também foi modificada, enquanto a frase final “feliz brincando com Jesus” passou a ser “feliz brincando e festejando”.

A nova versão tinha como objetivo garantir a inclusão de famílias de diferentes nacionalidades e religiões. No entanto, foi considerada “um golpe de caneta” que apaga o significado do Natal e as raízes católicas.





A iniciativa despertou a ira da maioria dos pais dos estudantes católicos. "Não acreditei quando minha esposa me mostrou as folhas com as frases que inicialmente deveriam ter sido cantadas, cortadas. Não é possível que cheguemos a esses níveis", afirmou Francesco, pai de uma das crianças.





A insatisfação foi tão grande que ele entrou em contato com o padre local, dom Fabio Bettin, e o prefeito da cidade, Gianluca Piva, que lamentou "muito ouvir esta notícia".





Além de Francesco, outros pais ficaram revoltados com a decisão da escola e decidiram não mandar os filhos às aulas, proibindo alguns de participarem da peça.