Escritor londrinense lança romance 'O Gringo do Bom Jesus'

'O Gringo do Bom Jesus', Editora Caravana, romance de Eduardo Baccarin-Costa, será lançado neste sábado (14), no Sesc Fernando de Noronha, em Londrina. Trata-se do livro de número 17 do autor e de seu 10º romance.





A obra narra a trajetória de Benjamin Martinez, médico cubano que vem ao Brasil, após trabalhar no Peru e na Venezuela - para atuar no Programa Mais Médicos, no pequeno distrito do Bom Jesus, em Rio Vermelho.

Embora médico e com reconhecimento esportivo no seu país natal, Benjamim depara-se no Brasil com o preconceito, a desinformação, o discurso de ódio e também conhece a xenofobia - comportamentos alimentados por setores da extrema-direita - por enxergarem os médicos cubanos como agentes do comunismo.





Isolado, com poucos amigos e a noiva, Yudi - também médica cubana - Martinez entra em um processo de depressão. Porém, um encontro especial e revelador transforma sua vida e, indiretamente, a história do seu país.

"O livro desmistifica alguns paradigmas: mostra que o brasileiro não é tão gente boa como a crença popular disseminou durante décadas e de que como os discursos de ódio, alguns dos quais estimulados em alguns púlpitos, foram nocivos para a nossa população", expõe o autor.





A obra editada pela Editora Caravana, de Belo Horizonte, tem previsão de ser lançada em novembro de 2025 em língua espanhola, primeiramente na Argentina, mas com possibilidade de alcançar outros países.

SOBRE O AUTOR





Eduardo Baccarin-Costa é romancista, poeta, professor da rede pública estadual. Doutor em Letras pela UEL, atua no magistério há 34 anos e atualmente desenvolve o projeto Casulo Criativo no Colégio Olympia de Moraes Tormenta, voltado para a formação de novos leitores e escritores.





