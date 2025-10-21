Pesquisar

Escritora londrinense ministra palestra sobre importância da literatura e cultura negra

Redação Bonde com assessoria de imprensa
21 out 2025 às 13:22

A escritora e jornalista londrinense Isabela Cunha ministra nesta sexta-feira (24), às 20h, na Vila Usina Cultural (avenida Duque de Caxias, 4.159), a palestra “Cultura e Literatura Negra”, que aborda a importância da literatura negra como forma de expressão cultural e resistência, destacando obras significativas, movimentos literários afro-brasileiros e a contribuição de autores negros para o cenário contemporâneo.


Autora dos livros Cianureto (2022) e Dia de Festa no Brasil (2025), Isabela Cunha é também produtora cultural e defende a literatura como um direito de todos e uma potência presente em cada pessoa. Ela participou das antologias Viras do Versa e Um Dedo de Prosa, e publicou textos na revista Pausa na Rede.

“Viver já é um jeito de fazer literatura com a pele”, resume Isabela em sua minibiografia. Segundo ela, essa marca está fortemente presente na produção de mulheres negras, que imprimem à literatura elementos da oralidade e da experiência cotidiana.


Entre os nomes fundamentais da literatura negra brasileira, Isabela cita Maria Firmina dos Reis, autora do primeiro romance publicado por uma mulher negra no país (Úrsula, 1859); Carolina Maria de Jesus, de Quarto de Despejo (1960), traduzido para 14 idiomas; e Conceição Evaristo, primeira escritora negra a integrar o acervo do Museu de Literatura Brasileira.


A palestrante também destaca autores contemporâneos, como Itamar Vieira Junior, de Torto Arado, e Ana Maria Gonçalves, autora de Um Defeito de Cor e primeira mulher negra a ingressar na Academia Brasileira de Letras, em 2025. “São grandes nomes que estão produzindo, sendo premiados e vendendo muito. A gente pode construir esse arco de escritores importantes para a história e a literatura do Brasil”, comenta Isabela.

A palestra “Cultura e Literatura Negra” tem entrada gratuita e as inscrições podem ser feitas pelo Sympla, no link https://encurtador.com.br/Ov8JF. A atividade integra o projeto “Pontes de Cultura – Engrenagens do Futuro”, promovido pela Usina Cultural com recursos do Governo Federal, por meio da Pnab (Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura), em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura de Londrina.

Londrina Escritora Literatura Cultura Cultura Afro negra palestra
Últimas notícias

