Espetáculo "Cara Cora" leva palhaçaria e arte drag para o palco

Em “Cara Cora”, espetáculo solo de Mariana Ferrari, o público é convidado a refletir sobre temas como feminismo, machismo e violência doméstica.





A atriz e palhaça Mariana Ferrari estreia nesta quinta-feira (28), às 20h, no palco da DAC (Divisão de Artes Cênicas) da Casa de Cultura da UEL, o espetáculo solo “Cara Cora”, uma montagem que une palhaçaria e a arte drag para debater temas importantes como o feminismo, sexismo, machismo, relacionamento abusivo e a violência doméstica.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O resultado desta combinação é um espetáculo profundo e questionador, onde a fusão da palhaçaria com o universo drag potencializam a performance da atriz Mariana Ferrari, trazendo como resultado, muita comicidade e reflexão.





Na montagem, Cora - uma dondoca viciada em azeitonas - chora pela morte do marido enquanto compartilha as histórias vividas com ele. Durante o velório nada convencional, regado com muito azeite de oliva, azeitona e lágrimas, ela relembra fatos marcantes da vida a dois, desde cartas de amor a confissões de crimes. A violência doméstica também é abordada e surge no ambiente psicológico, financeiro e físico, demonstrando o quanto um relacionamento abusivo pode ser prejudicial.

Publicidade





Com dramaturgia de Luli Rodrigues, o espetáculo tem direção assinada por Juliana Galante e Adalberto Pereira. Em Cara Cora, o público vai conhecer esta palhaça em todas as suas facetas: em suas dores, ironia, alegria e em sua gargalhada única.





INGRESSO SOLIDÁRIO





Além da estreia na quinta-feira (28), o espetáculo “Cara Cora” também será apresentado na sexta (29), na DAC, e nos dias 07 e 08 de dezembro, às 20h, na Vila Cultural Triolé.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: