Espetáculo “Ruídos da alma” estreia em Londrina na Vila Triolé

A Vila Triolé Cultural recebe, neste domingo (28) e na segunda-feira (29), o espetáculo “Ruídos da Alma”, peça teatral que aborda o papel desempenhado pelas mulheres ao longo do tempo. A apresentação, que será às 20h nos dois dias, tem classificação indicativa a partir de 12 anos e conta com tradução em Libras.
Para garantir as entradas, que são gratuitas e limitadas, é necessário chegar ao local com antecedência de pelo menos uma hora, pois às 19 horas se inicia a distribuição dos ingressos. A Vila Triolé Cultural está localizada na Rua Etienne Lenoir, 155, Vila Industrial, e conta com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic).
Ruídos da alma é uma composição cênico-musical, na qual uma mulher, em meados do século XIX, desloca-se para outra época. Entre silêncios, melodias e ruídos, essa figura atravessa um processo de transformação, expondo tensões e delicadezas de um feminino remoto. A obra, estrelada pela atriz jacarezinhense Adelvane Néia, constrói um diálogo entre passado e presente, coloca o espectador no lugar de observador e o convida a refletir sobre marcas e ameaças impostas no passado mas que se perpetuam no presente, ainda que se manifeste de formas diferentes. Um corpo que se move no despertar de memórias, contestando sua própria existência.
Para a atriz, que conduz o espetáculo de forma solo, a estreia também marca um reencontro com sua trajetória. “Trazer a público esse trabalho é algo muito especial, pois a pesquisa me acompanha desde 2009, quando um figurino inspirou a criação de uma mulher de um não lugar, de época remota, cujo modo de agir ainda nos conta algo sobre realidades atuais”, explicou.
A produção do espetáculo conta com profissionais de Londrina e Jacarezinho, o que representa uma importante parceria entre a comunidade artística dos dois municípios, uma vez que fortalece uma rede cultural e valoriza os profissionais do norte do Paraná. Inclusive, a apresentação da peça aconteceu pela primeira vez em Jacarezinho, nos dias 21 e 22 de setembro. “Essa coprodução torna mais evidente um intercâmbio artístico que sempre aconteceu entre as duas cidades. Jacarezinho é um polo cultural do Norte do Paraná e Londrina tem a dimensão e a visibilidade. Esse trabalho materializa essa colaboração, tornando visível essa rede de artistas”, ressaltou o diretor da peça, Bruno Porfírio.
A produção é de Bruno Porfírio, Humatriz Teatro e CNX Produções Culturais, com patrocínio do Ministério da Cultura via Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, parceria do Teatro CAT e apoio da Secretaria de Estado da Cultura.
Ficha Técnica
Criação: Adelvane Néia e Bruno Porfirio
Atriz: Adelvane Néia
Direção: Bruno Porfírio
Assist. de Direção: Thamires Teixeira
Assessoria Dramatúrgica: Tiche Vianna
Assessoria Vocal: Janete El Haouli
Figurino e Direção Artística: Adelvane Néia
Costureiras: Diva, Maria Paula Araújo Batista e Vany Brunhari
Artista Plástico: Jucelino Biagini
Trilha Sonora: Mari Franco
Operação de Som: Thamires Teixeira
Iluminação: Gabriele Christine e Renan Bonito
Designer Gráfico: Carolina Sanches
Fotógrafo: João Poletto
Intérprete de Libras: Lilian Burani, Gislaine de Lima e Mariana Alves
Produção: Bruno Porfírio e Humatriz Teatro
Apoio: Mavi Leal e Gabriele Christine
Gestão: Renan Bonito/CNX
BONDE NAS REDES SOCIAIS
Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.
Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.