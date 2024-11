Estreia do musical ‘Wicked’ divide opiniões entre fãs da obra e salas de cinemas de Londrina

Embora uma amizade improvável se forme entre elas, as diferenças começam a surgir: Glinda busca fama e poder, enquanto Elphaba se mantém firme em sua determinação de ser fiel a si mesma. Essas divergências moldam seus futuros e influenciam a forma como os habitantes de Oz as percebem.

Na história, Elphaba (Cynthia Erivo) é uma jovem do Reino de Oz, vista com desconfiança por causa de sua pele verde e por ainda não ter descoberto seu verdadeiro poder. Sua vida é simples e sem grandes emoções, até que, ao ingressar na Universidade de Shiz, ela cruza o caminho de Glinda (Ariana Grande), uma jovem rica e ambiciosa, obcecada em manter seus privilégios e ainda alheia à sua verdadeira essência.

Embora a obra chame a atenção por se ligar a um dos filmes mais notórios da história, o lançamento do novo longa-metragem divide expectativas de fãs, que querem ouvir a reprodução das músicas nas telas de cinema, com o fato de que musicais nem sempre atraem grande público para as salas da cidade.

Na última quinta-feira (21), estreou nos cinemas de Londrina a adaptação cinematográfica do livro ‘Wicked’, de Gregory Maguire (1995), obra que ficou famosa após se tornar um espetáculo musical da Broadway em 2003. O longa é um ‘prefácio’ da história de Dorothy e o Mágico de Oz, onde conhecemos o passado da Bruxa Boa e Bruxa Má do Oeste.

O que esperam os cinemas

Já para a gerente do Cinesystem (Londrina Norte Shopping), Adriana Pereira, a expectativa para “Wicked” na cidade não é alta. “Não temos público cativo para musicais. Já para Moana 2, a expectativa é recebermos por volta de 2.800 pessoas no final de semana de estreia”, afirma ela, sobre a sequência de animação dos estúdios Disney que chega às telas do Brasil no dia 28 de novembro.

No Cine Araújo (Catuaí Shopping), duas sessões prévias na terça-feira (19) e três na quarta (20) tiveram um movimento mais tranquilo, na avaliação da gerente Andreia Sola. “Porém, percebemos que a procura por esse filme está focado no legendado”, diz ela, sobre o favoritismo do público para as sessões legendadas.

Responsável pelo marketing do Cineflix (Aurora Shopping), Juliano Tortelli diz que há “uma boa expectativa” para a película. “O filme está com uma produção incrível e o público de interesse casa bem com o nosso no shopping. Nas sessões de pré-estreia notamos movimentações bem positivas, e está no top 5 da nossa rede”, afirma.

Heloisa Gonçalves, uma fã grande do espetáculo musical homônimo, conta um pouco do que aguarda ver nas telas. ”Espero o melhor possível para o filme. Gosto do trabalho das artistas que interpretam as personagens principais e fico muito feliz com a grande divulgação sendo feita para o longa. Espero que as cenas estejam fiéis à versão do musical, mas ainda maior do que são no palco. Foram muitos anos de espera e tenho ótimas expectativas”, conta Gonçalves.

Gonçalves também fala um pouco da sua relação com a obra e o que ela espera do longa-metragem. “Aguardo ansiosamente o filme desde quando foi anunciado pela primeira vez, com data de estreia para 2019. Assisti à primeira versão brasileira do musical em 2016, com 13 anos, e nunca me esqueci da história de irmandade que a produção conta. Ainda não assisti ao longa-metragem, mas tenho certeza que vai se tornar um dos meus favoritos.”





Já Sofia Loredo está animada para ver o filme devido à sua paixão por musicais. “Sou fã do espetáculo Wicked faz tempo, adoro as músicas! Quando fiquei sabendo que seria adaptado para o cinema, fiquei bem animada e ansiosa para o resultado. Finalmente, o momento de assistir chegou”, comemora.





Loredo também manifesta bastante interesse em ver como a cantora Ariana Grande, a intérprete de Glinda, vai estar na produção. ”Estou curiosa para saber como a adaptação da história foi feita, já que o original é uma peça de teatro. Também estou animada para conferir as performances que as atrizes vão entregar como as protagonistas, principalmente a Ariana Grande no papel de Glinda, já que estamos mais acostumados a vê-la como cantora do que atriz. A minha expectativa é de que seja um filme divertido e que faça jus à grandeza do musical, que é tão especial para os fãs“.





Outra apaixonada pela obra é Jackeline Kristiny. “Ah, Wicked tem um lugar super especial no meu coração! Eu amo musicais desde sempre, aquela vibe de contar histórias através de música me pega de um jeito inexplicável. E Wicked me leva direto pra minha infância, quando eu era fascinada por tudo que tinha magia e fantasia. É como reviver aquela fase de querer ser amiga de uma bruxa ou de entender o lado ‘do mal’, que nem sempre é tão mal assim. As músicas me arrepiam até hoje e eu canto junto sem nem perceber!”, diz, com emoção.





A escolha das artistas que interpretam as protagonistas empolga Kristiny para ver o filme. “Ariana Grande vai interpretar a Glinda e a Cynthia Erivo vai dar vida à Elphaba! Duas personagens icônicas que já amo, e, com essas atrizes, então... tem tudo pra ser incrível. Estou curiosa pra ver como a Ariana vai trazer o lado doce e engraçado da Glinda, e a Cynthia, com aquela voz maravilhosa, vai arrasar mostrando toda a intensidade e a vulnerabilidade da Elphaba. Vai ser surreal ver essas duas contracenando juntas. Mal posso esperar;”.





(Com informações Adorocinema)