'Eu gosto do texto que vai provocar', diz Tati Bernardi no Sesc

Contar a própria história nem sempre é simples, mas Tati Bernardi faz excelente uso do humor – e da coragem – para transformá-la em literatura. A escritora, roteirista, podcaster e colunista da Folha de S.Paulo esteve em Londrina, na tarde de sábado (8), participando do bate-papo "Algumas coisas sobre ser mulher", no Sesc Mulheres do Cadeião.





O evento contou com a mediação da jornalista, pesquisadora e escritora londrinense Layse Barnabé de Moraes, que abriu a mesa com uma homenagem a Bernardi e revelou com sensibilidade a longa admiração pela autora. O encontro reuniu mais de 100 mulheres para um debate franco sobre experiências femininas, dentro e fora da literatura, e a importância de ocupá-la com narrativas reais, por mais desagradáveis que sejam ao Outro.

Entre temas íntimos e ao mesmo tempo coletivos, a autora de “Depois a Louca Sou Eu” (Companhia das Letras, 2016) compartilhou a origem da sua paixão pela escrita e como começou a externalizar suas emoções por meio dela, sempre com ironia e exagero. Para a paulistana, escrever foi, desde cedo, um refúgio e um método de sobrevivência. “Comecei a me acalmar narrando a cena”, revelou, lembrando-se de como o processo ajudava a lidar com as próprias emoções, principalmente as mais difíceis, mesmo que com uma pitada de ficção. O humor também nunca pôde faltar. Ele foi um escudo que a protegeu e a permitiu abordar temas sensíveis sem medo da exposição. “É o que gosto nas minhas crônicas, eu gosto do texto que vai provocar”, afirmou.





Mas falar sobre si mesma, apesar de todos esses artifícios, parecia enfadonho, ou até mesmo juvenil, por um pequeno detalhe: era uma autora por trás das páginas. Ao longo de sua carreira, Bernardi foi desafiada pela pressão de amadurecer como escritora, sendo constantemente cobrada para abandonar o “eu” e criar uma literatura mais distanciada da sua realidade enquanto mulher. “Você escreve ‘legalzinho’, mas que tal ir para um livro mais maduro?”, disse ter ouvido certa vez de um homem.





O debate sobre a desvalorização da escrita feminina foi um dos temas centrais do evento, que chamou a atenção para a importância de as mulheres escreverem suas histórias não apenas como uma forma de expressão, mas também como um meio de denúncia das questões de gênero, feminismo, sexualidade e desigualdade. Para ela, as mulheres, ao se ouvirem e se reconhecerem nessas narrativas, ganham coragem para também contar suas istórias, se sentir à vontade para falar sobre suas vivências e, finalmente, ocupar seu espaço no mundo literário e além dele.





