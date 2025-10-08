Evento em Londrina reúne artistas e valoriza a ilustração local

Será neste sábado (11), das 13 às 19 horas, a 3ª edição do Encontro Ilustre, @encontroilustre, evento artístico-cultural com seis horas de programação variada. Será uma feira de artes com produtos autorais de ilustradores, impressões de xilogravura dos artistas do coletivo Nós da Madeira e também sediará o evento já tradicional em Londrina, Guerra de Ilustrações - ao qual os interessados podem levar a própria arte sob o tema azul e participar da proposta. As atividades culturais e artísticas serão na sede do Movimento de Artistas de Rua de Londrina - Canto do MARL.





De acordo com os artistas e organizadores, Jean Thallis Rodrigues e Rafaela Tiyemi Anegawa, serão mais de 20 expositores de Londrina, artistas visuais que trabalham com diferentes temas e técnicas: grafite, arte digital, pintura em aquarela. "O Encontro Ilustre é um evento em formato de feira que procura promover artistas locais e trazer ao público um espaço para conhecer os artistas de perto e suas produções", contam.

Publicidade

Publicidade





“A idealização do evento surgiu devido a necessidade de espaços para divulgação de artistas como empreendedores autorais, assim como entregar ao público de Londrina um evento focado em artistas ilustradores, por isso "Encontro Ilustre", acrescentam.

Publicidade



