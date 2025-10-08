Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
arte londrinense

Evento em Londrina reúne artistas e valoriza a ilustração local

Redação Bonde com assessoria de imprensa
08 out 2025 às 19:09

Compartilhar notícia

Foto: Arthur Araújo Kloster/ Divulgação
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Será neste sábado (11), das 13 às 19 horas, a 3ª edição do Encontro Ilustre, @encontroilustre, evento artístico-cultural com seis horas de programação variada. Será uma feira de artes com produtos autorais de ilustradores, impressões de xilogravura dos artistas do coletivo Nós da Madeira e também sediará o evento já tradicional em Londrina, Guerra de Ilustrações - ao qual os interessados podem levar a própria arte sob o tema azul e participar da proposta. As atividades culturais e artísticas serão na sede do Movimento de Artistas de Rua de Londrina - Canto do MARL.


De acordo com os artistas e organizadores, Jean Thallis Rodrigues e Rafaela Tiyemi Anegawa, serão mais de 20 expositores de Londrina, artistas visuais que trabalham com diferentes temas e técnicas: grafite, arte digital, pintura em aquarela. "O Encontro Ilustre é um evento em formato de feira que procura promover artistas locais e trazer ao público um espaço para conhecer os artistas de perto e suas produções", contam.

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade


“A idealização do evento surgiu devido a necessidade de espaços para divulgação de artistas como empreendedores autorais, assim como entregar ao público de Londrina um evento focado em artistas ilustradores, por isso "Encontro Ilustre", acrescentam.

Publicidade

Segundo os organizadores, o Guerra de ilustrações é um evento especial dentro da feira onde artistas e entusiastas levam um desenho temático e o apresentam para o público ali mesmo. Inscrições neste link


Foto: Arthur Araújo Kloster/ Divulgação


Publicidade

Rafa Anegawa é londrinense e trabalha com livros infantis e leva suas artes a feiras e eventos. Nesta edição, o visitante poderá conhecer mais sobre a papelaria que ela desenvolve - especialmente para amantes de gatinhos. São cadernos artesanais, cartelas de adesivos, bloquinhos e imãs de geladeira.


Psita Store, que também estará presente no evento faz das calopsitas o motivo das ilustrações. Na papelaria criativa, em ecobags e amigurumis, as calopsitas são abolutas. O visitante poderá admirar também acessórios como bottons, além de chaveiros sketchbooks, aqueles cadernos de páginas em branco para desenhos, rascunhos, anotações e registro de ideias que funcionam como um diário visual e uma ferramenta para desenvolvimento criativo.

Publicidade

O ilustrador e designer Pedro Lot também convida o público para prestigiar a arte local. "Trabalho com técnicas digitais e tradicionais, sempre buscando criar imagens expressivas e de personalidade", revela. Lot tem como referências quadrinhos, cultura pop e suas vivências. Na feira, estarão quadros, bottons, prints e marcadores de páginas.


SERVIÇO

3º Encontro Ilustre

Publicidade


Feira de artes com produtos autorais de ilustradores


Quando: sábado (11), das 13 às 19 horas


Onde: Canto do Marl - Av. Duque de Caxias, 3241 Londrina

Cadastre-se em nossa newsletter


Entrada: gratuita


evento gratuito Cultura feira grafite Arte
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas