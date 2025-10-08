Evento em Londrina reúne artistas e valoriza a ilustração local

Será neste sábado (11), das 13 às 19 horas, a 3ª edição do Encontro Ilustre, @encontroilustre, evento artístico-cultural com seis horas de programação variada. Será uma feira de artes com produtos autorais de ilustradores, impressões de xilogravura dos artistas do coletivo Nós da Madeira e também sediará o evento já tradicional em Londrina, Guerra de Ilustrações - ao qual os interessados podem levar a própria arte sob o tema azul e participar da proposta. As atividades culturais e artísticas serão na sede do Movimento de Artistas de Rua de Londrina - Canto do MARL.
De acordo com os artistas e organizadores, Jean Thallis Rodrigues e Rafaela Tiyemi Anegawa, serão mais de 20 expositores de Londrina, artistas visuais que trabalham com diferentes temas e técnicas: grafite, arte digital, pintura em aquarela. "O Encontro Ilustre é um evento em formato de feira que procura promover artistas locais e trazer ao público um espaço para conhecer os artistas de perto e suas produções", contam.
“A idealização do evento surgiu devido a necessidade de espaços para divulgação de artistas como empreendedores autorais, assim como entregar ao público de Londrina um evento focado em artistas ilustradores, por isso "Encontro Ilustre", acrescentam.
Segundo os organizadores, o Guerra de ilustrações é um evento especial dentro da feira onde artistas e entusiastas levam um desenho temático e o apresentam para o público ali mesmo. Inscrições neste link
Rafa Anegawa é londrinense e trabalha com livros infantis e leva suas artes a feiras e eventos. Nesta edição, o visitante poderá conhecer mais sobre a papelaria que ela desenvolve - especialmente para amantes de gatinhos. São cadernos artesanais, cartelas de adesivos, bloquinhos e imãs de geladeira.
Psita Store, que também estará presente no evento faz das calopsitas o motivo das ilustrações. Na papelaria criativa, em ecobags e amigurumis, as calopsitas são abolutas. O visitante poderá admirar também acessórios como bottons, além de chaveiros sketchbooks, aqueles cadernos de páginas em branco para desenhos, rascunhos, anotações e registro de ideias que funcionam como um diário visual e uma ferramenta para desenvolvimento criativo.
O ilustrador e designer Pedro Lot também convida o público para prestigiar a arte local. "Trabalho com técnicas digitais e tradicionais, sempre buscando criar imagens expressivas e de personalidade", revela. Lot tem como referências quadrinhos, cultura pop e suas vivências. Na feira, estarão quadros, bottons, prints e marcadores de páginas.
3º Encontro Ilustre
Feira de artes com produtos autorais de ilustradores
Quando: sábado (11), das 13 às 19 horas
Onde: Canto do Marl - Av. Duque de Caxias, 3241 Londrina
Entrada: gratuita