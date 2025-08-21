Pesquisar

3º edição da Ibicomics

Evento geek será grande atração de Ibiporã neste final de semana

Redação Bonde com assessoria de imprensa
21 ago 2025 às 15:02

Foto: Divulgação/Prefeitura de Ibiporã
A cultura pop vai tomar conta de Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina) neste fim de semana. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo promove na próxima sexta (22) e sábado (23), no Cine Teatro Padre José Zanelli,o 3º Ibicomics, evento gratuito que une cultura geek, artes visuais, música, dança e teatro em uma programação vibrante e inclusiva.


O público poderá mergulhar em uma verdadeira experiência ao estilo Comic Con, com atrações que prometem agitar todas as idades: a já tradicional Feira Geek, torneios de cosplay e K-pop, talk show, apresentações de teatro, dança, artes marciais e muitas surpresas.

A novidade este ano é a realização da Feira Arte e Melodia, com a participação do Centro do Artesanato de Ibiporã e a Feira do MEI, comercializando opções gastronômicas.


Além de proporcionar entretenimento para os fãs da cultura pop e do universo geek, o Ibicomics tem como principal objetivo oferecer aos alunos dos cursos de desenho comics e desenho digital a oportunidade de apresentar seus trabalhos à comunidade, interagindo com as demais áreas formativas da Secretaria: música, teatro, dança e artes visuais.

Entretenimento, encontro e troca


Segundo a coordenadora do evento, a coordenadora da Divisão de Artes Visuais do Centro de Formação em Arte e Cultura, Pillar Cremonezi Santana, cerca de mil pessoas de Ibiporã e cidades da região devem circular pelo Cine Teatro nos dois dias de evento. “Nosso objetivo é criar a experiência de uma Comic Con em Ibiporã, com entretenimento, encontro e troca, gerando muitas vivências e oportunidades para a comunidade e para os artistas da região”, ressalta Pillar.

Programação


Sexta-feira (22)

19h00 - Abertura Oficial


19h20 - Apresentação do Grupo de K-pop "Thunderous"

19h30 - Performance “Saranghae (Still Love You)”


19h40 - Talk Show “Cultura Pop: Arte, Criação e Identidade”

Conversa descontraída com convidados do universo dos quadrinhos, design, arte urbana e produção independente.


20h10 | Espetáculo Teatral “Encanto”

21h00 | Encerramento da noite


Sábado (23)


10h00 – Abertura Oficial do Dia 2 no palco da Feira “Arte e Melodia”


Apresentações artísticas


10h30 – Bloco Interativo GEEK


Desfile Cosplay Infantil


13:00– Apresentação de Artes Marciais palco na feira Arte e Melodia


CINE TEATRO


13h00 – Apresentação do filme “Quebra Nozes e os 4 reinos”


14h40 – Desfile Cosplay “Criativo”


15h40 – Apresentação Artística / Entrega da premiação na sequência


15h50 – Torneio Cosplay Supremo


17h00 – Apresentação do Grupo Thunderous (K-pop anfitrião) e introdução ao Kpop


20h - Encerramento + Premiações finais


Evento gratuito


Classificação livre


Mais informações: @smct.ibipora




Ibiporã Cultura pop cosplay personagens eventos teatro Cultura Geek
