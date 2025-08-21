Evento geek será grande atração de Ibiporã neste final de semana

A cultura pop vai tomar conta de Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina) neste fim de semana. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo promove na próxima sexta (22) e sábado (23), no Cine Teatro Padre José Zanelli,o 3º Ibicomics, evento gratuito que une cultura geek, artes visuais, música, dança e teatro em uma programação vibrante e inclusiva.





O público poderá mergulhar em uma verdadeira experiência ao estilo Comic Con, com atrações que prometem agitar todas as idades: a já tradicional Feira Geek, torneios de cosplay e K-pop, talk show, apresentações de teatro, dança, artes marciais e muitas surpresas.

A novidade este ano é a realização da Feira Arte e Melodia, com a participação do Centro do Artesanato de Ibiporã e a Feira do MEI, comercializando opções gastronômicas.





Além de proporcionar entretenimento para os fãs da cultura pop e do universo geek, o Ibicomics tem como principal objetivo oferecer aos alunos dos cursos de desenho comics e desenho digital a oportunidade de apresentar seus trabalhos à comunidade, interagindo com as demais áreas formativas da Secretaria: música, teatro, dança e artes visuais.

Entretenimento, encontro e troca





Segundo a coordenadora do evento, a coordenadora da Divisão de Artes Visuais do Centro de Formação em Arte e Cultura, Pillar Cremonezi Santana, cerca de mil pessoas de Ibiporã e cidades da região devem circular pelo Cine Teatro nos dois dias de evento. “Nosso objetivo é criar a experiência de uma Comic Con em Ibiporã, com entretenimento, encontro e troca, gerando muitas vivências e oportunidades para a comunidade e para os artistas da região”, ressalta Pillar.

Programação





Sexta-feira (22)

19h00 - Abertura Oficial





19h20 - Apresentação do Grupo de K-pop "Thunderous"

19h30 - Performance “Saranghae (Still Love You)”





19h40 - Talk Show “Cultura Pop: Arte, Criação e Identidade”

Conversa descontraída com convidados do universo dos quadrinhos, design, arte urbana e produção independente.





20h10 | Espetáculo Teatral “Encanto”

21h00 | Encerramento da noite





Sábado (23)





10h00 – Abertura Oficial do Dia 2 no palco da Feira “Arte e Melodia”





Apresentações artísticas





10h30 – Bloco Interativo GEEK





Desfile Cosplay Infantil





13:00– Apresentação de Artes Marciais palco na feira Arte e Melodia





CINE TEATRO





13h00 – Apresentação do filme “Quebra Nozes e os 4 reinos”





14h40 – Desfile Cosplay “Criativo”





15h40 – Apresentação Artística / Entrega da premiação na sequência





15h50 – Torneio Cosplay Supremo





17h00 – Apresentação do Grupo Thunderous (K-pop anfitrião) e introdução ao Kpop





20h - Encerramento + Premiações finais





Evento gratuito





Classificação livre





Mais informações: @smct.ibipora







