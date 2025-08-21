Evento gratuito volta as origens do cinema exibindo curtas com jazz ao vivo em Londrina

Tendência criativa em algumas capitais brasileiras, a exibição de filmes com música ao vivo poderá ser vivenciada na estreia do “RessoaCine” neste sábado (23), às 17h, no Sesc Cadeião, em Londrina. O projeto ainda promove no domingo (24), às 16h, a palestra “O som e o cinema”, com o designer de som Luiz Lepchak, de Curitiba, e bate-papo sobre processo criativo com a equipe realizadora. A entrada é gratuita para os dois eventos.





Patrocinado pelo Promic (Programa Municipal de Cultura), com apoio do Sesc e Museu Histórico de Londrina, o projeto ainda prevê mais duas apresentações no mesmo local: 17 de outubro e 12 de dezembro, sempre às 19h30, integrando a programação cultural do Sesc. Como contrapartida do projeto, foram realizados no primeiro semestre três ensaios abertos e gratuitos ao público.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Com uma proposta estética inovadora e imersiva, o projeto apresenta um diálogo entre a história de Londrina, do cinema e do jazz, tendo como recorte temporal a efervescência do início do século 20. No palco, o público poderá ver projeções mapeadas com trechos de filmes sobre Londrina do imigrante japonês Hikoma Udihara - registrados de 1930 a 1960 -, e curtas clássicos do cinema mudo de Charles Chaplin e Buster Keaton: The Vagabond (1916), A Busy Day (1914) e The Balloonatic (1923), respectivamente. Já a parte musical será realizada pelo quarteto de jazz Mão Rítmica Azul (Vinícius Lisboa/contrabaixo, Paulo Turazzi/guitarra, Daniel Loureiro/guitarra/flauta e Ivan Seyr/bateria).





Publicidade

“O público será convidado a explorar a interação entre som, imagem e história, percebendo as nuances da improvisação musical em sincronia com a narrativa visual em uma viagem sensorial e temporal única”, adianta Angélica Cristtina, responsável pela direção artística do projeto e pelo videomapping, técnica que consiste na projeção de vídeo em objetos ou superfícies irregulares, tais como estruturas de grandes dimensões e fachadas de edifícios, por meio de software especializado.





A ideia do projeto surgiu quando Angélica, que também é jornalista e roteirista, participou junto com os músicos Vinícius Lisboa e Paulo Turazzi de uma oficina sobre som direto, no ano passado, ministrada pelo compositor e designer de som Luiz Lepchak, que assina a curadoria do projeto. “Ali eu me encantei com as possibilidades narrativas do som e, conhecendo o talento dos músicos presentes, vi a chance de criar algo único”, revela a diretora.

Publicidade





“O poder do som e da música em ressignificar a imagem é muito grande e isso torna o nosso projeto bem interessante porque não dá para prever uma relação que está acontecendo ao vivo, acompanhando o que uma imagem sugere ou contrastando isso”, pontua o designer de som Luiz Lepchak.





Como ressalta a diretora, o cinema revolucionou a maneira como as histórias eram contatadas e vivenciadas. E Hikoma Udihara foi um dos impactados por essa nova linguagem, tornando-se o primeiro cineasta em terras londrinenses.

Publicidade





“Eu me dei conta de que era possível criar um diálogo entre as primeiras imagens de Londrina feitas pelo Hikoma Udihara, o surgimento do cinema e do jazz no início do século 20”, lembra Angélica. “O desafio foi unir essas linguagens com novas tecnologias e ‘expandir’ as narrativas para além da tela”, ressalta.







