Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Novidade

Evento literário destaca a produção editorial de Londrina

Pamela Destacio/ Especial para a FOLHA
31 ago 2025 às 15:27

Compartilhar notícia

Foto: Emerson Dias
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Londrina recebeu o 1º Encontro de Escritores, Editoras, Gráficas e Livrarias na tarde desta sexta-feira (29), na Biblioteca Pública Municipal. A iniciativa, organizada pela Secretaria Municipal de Cultura em parceria com a diretora do Sistema de Bibliotecas Públicas, Leda Araújo, e com a FLIL (Festa Literária de Londrina), reuniu pela primeira vez na cidade diferentes profissionais do mercado editorial em um mesmo espaço.


Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade

O encontro promoveu a integração entre indústria, comércio e produção literária, aproximando escritores, revisores, ilustradores, fotógrafos, editoras, gráficas e livrarias. Foram mais de 20 palestras em dois espaços, realizadas de forma simultânea, além de estandes e rodadas de negócios com empreendedores e empresas do ramo editorial.


O objetivo foi incentivar a escrita e fortalecer a publicação independente, criando umverdadeiro ecossistema para quem deseja dar os primeiros passos no mundo dos livros.

Publicidade


CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA

Imagem
Evento literário destaca a produção editorial de Londrina
Londrina realiza o 1º Encontro de Escritores e Editoras, promovendo integração e incentivo à literatura com palestras e rodadas de negócios.

Digite aqui seu título...

Publicidade

BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.

livros livros de colorir
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas