Evento literário destaca a produção editorial de Londrina

Londrina recebeu o 1º Encontro de Escritores, Editoras, Gráficas e Livrarias na tarde desta sexta-feira (29), na Biblioteca Pública Municipal. A iniciativa, organizada pela Secretaria Municipal de Cultura em parceria com a diretora do Sistema de Bibliotecas Públicas, Leda Araújo, e com a FLIL (Festa Literária de Londrina), reuniu pela primeira vez na cidade diferentes profissionais do mercado editorial em um mesmo espaço.





O encontro promoveu a integração entre indústria, comércio e produção literária, aproximando escritores, revisores, ilustradores, fotógrafos, editoras, gráficas e livrarias. Foram mais de 20 palestras em dois espaços, realizadas de forma simultânea, além de estandes e rodadas de negócios com empreendedores e empresas do ramo editorial.





O objetivo foi incentivar a escrita e fortalecer a publicação independente, criando umverdadeiro ecossistema para quem deseja dar os primeiros passos no mundo dos livros.

