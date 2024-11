Evento "Mulheres na Roda de Samba" também acontece em Londrina

Instrumentistas, cantoras, compositoras, produtoras culturais e do campo audiovisual protagonizam, neste sábado (30), o 7º Encontro Nacional e Internacional de Mulheres na "Roda de Samba”.





O evento, organizado por uma rede dedicada ao fortalecimento da presença das mulheres nos espaços da cultura popular, acontece simultaneamente às 17h (horário de Brasília), em 13 estados do Brasil e quatro outros países. No Paraná, haverá rodas em Londrina, Curitiba e Matinhos.

O evento é uma realização do movimento “Mulheres na Roda de Samba”, idealizado em 2018, pela cantora Dorina. Todo ano uma artista referência do samba é homenageada e, em 2024, o encontro é dedicado a duas delas: Áurea Martins, aos 84 anos, e Clementina de Jesus (in memoriam).





A abertura de todas as rodas tem um repertório comum; em seguida, cada cidade dá continuidade ao show com uma seleção que privilegia a obra de sambistas como Dona Ivone Lara, Clara Nunes, Beth Carvalho e Leci Brandão, com abertura para a apresentação de criações autorais das integrantes do movimento local, renovando a tradição do samba como uma cultura dinâmica.

Em Londrina, 30 mulheres participam do encontro, que terá lugar no novo pátio do Bar do Japa (Av. Duque de Caxias, 2.921). A festa abre às 16h, com couvert sugerido de R$15. As sambistas da cidade participam do movimento nacional e internacional desde sua primeira edição, quando as transmissões simultâneas ocorriam via Facebook.





Atualmente, as rodas se relacionam pelo Instagram, em transmissões ao vivo e postagens colaborativas realizadas pelo perfil @mulheresnarodadesamba e o de cada coletivo – o londrinense está ativo em @bambasnosamba .

ARTICULAÇÃO





A articulação do movimento tem como objetivo valorizar a atuação profissional das mulheres no ambiente do samba, em suas múltiplas funções.

Desde o incentivo à aquisição de autonomia no fazer musical, até a afirmação das mulheres nas funções de produção, comunicação, registro audiovisual e outros, a rede promove ao longo do ano a troca de informações, ações formativas e a articulação de intercâmbios artístico e culturais, seja presencialmente ou no ambiente virtual.





Neste ano, está confirmada a realização de rodas no Rio Grande do Sul (Porto Alegre e Canoas), Santa Catarina (Florianópolis), Paraná (Curitiba, Londrina e Matinhos), São Paulo (capital e Sorocaba), Rio de Janeiro (capital, Maricá, Niterói e Volta Redonda), Minas Gerais (Belo Horizonte e Juiz de Fora), Goiás (Goiânia), Espírito Santo (Vitória), Bahia (Itacaré), Sergipe (Aracaju), Pernambuco (Recife) e Paraíba (João Pessoa), Pará (Belém), além da Argentina (Buenos Aires e La Plata), Holanda (Roterdã), Portugal (Lisboa) e Uruguai (Montevidéu).





