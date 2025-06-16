Expo Japão começa nesta quarta-feira e reúne tradição, história e cultura japonesa

Entre os dias 18 e 22 de junho, a ACEL (Associação Cultural e Esportiva de Londrina) sedia a edição 2025 da Expo Japão, o maior evento de valorização e divulgação da cultura japonesa no Paraná. Este ano, a festa ganha um significado especial ao celebrar os 70 anos da ACEL e os 130 anos do Tratado de Amizade entre Brasil e Japão.
Com o tema “Tradição que emociona. Cultura que conecta”, a edição deste ano promete ser a maior da história, reunindo o melhor da gastronomia oriental, apresentações culturais, esporte, danças tradicionais e modernas, atrações do universo anime e K-pop, além de inovações tecnológicas. A programação completa, com horários e atrações, está no site da Expo Japão: https://expojapao.com.br/.
“A Expo Japão vai celebrar os 70 anos da ACEL reforçando o papel de referência como entidade japonesa na cidade de Londrina e junto à comunidade nikkei, focada principalmente na manutenção da cultura, tradições e valores japoneses através de atividades culturais e esportivas”, explica Luciano Matsumoto, coordenador geral da Expo Japão. “No ano passado tivemos um recorde de público como consequência do trabalho importante que a entidade realiza. Vamos celebrar a maior edição de todos os tempos e fazer história, e a sinergia da ACEL com a comunidade faz parte dessa celebração.”
Estrutura ampliada
Este ano, a infraestrutura foi ampliada e ganhou uma área coberta de 6 mil metros quadrados preparada para garantir mais conforto aos visitantes, além de uma praça de alimentação com capacidade para acomodar até 2 mil pessoas sentadas. Todos os espaços comerciais do evento já foram reservados, evidenciando a grande procura e a importância da Expo Japão no calendário cultural da região.
Atrações
Uma das novidades desta edição é uma Exposição Histórica que celebra os 70 anos da ACEL, repleta de informações, fotos, objetos e muitas memórias da entidade. São elementos provenientes dos departamentos do clube, e de diversos associados.
Destaque também para a presença especial do influenciador japonês Ola-Guti, sucesso nas redes sociais, que vem diretamente do Japão para interagir com o público londrinense durante todos os dias do evento.
Cultura e esporte
O palco principal da Expo Japão contará com uma programação intensa do início ao fim da feira, com dezenas de apresentações culturais e artísticas, realizadas por grupos de Londrina e da região. O esporte também tem espaço com demonstrações de artes marciais, kung-fu, karatê, kendô, tênis de mesa, tiro com arco, beisebol, entre outros.
Atividades técnicas
A agenda da Expo Japão também abre espaço para o 12º Agroinovatec, simpósio dedicado à inovação no campo. Sob coordenação de Tumoru Sera, o evento será realizado no dia 20 de junho com intensa programação desde às 9h com as seguintes palestras: Piscicultura comercial, mercado, desafios e tendências (Clovis Glaeser do IDR-PR), Melhoramento genético biotecnológico voltado para a mudança climática (Alexandre Nepomuceno da Embrapa), Novas tecnologias das Startups para a agricultura (George Hiraiwa do Sicoob), Mudanças climáticas e seus impactos na agricultura (Angela Costa do IDR PR), Fitoterápicos e protetor solar (Agrofan).
62ª Expo agrícola
A Expo Agrícola, um dos eventos mais tradicionais, apresenta uma amostra do potencial e da diversidade do solo norte paranaense através de produtos sustentáveis e orgânicos: são frutas, hortaliças, legumes, flores e grão que chamam a atenção pela beleza, aroma e sabor.
O público também pode visitar o concorrido Marcadinho da Expo Agrícola, que sempre traz grande variedade de produtos – de pães e biscoitos a produtos orientais – de pequenos produtores da região. É o sabor do “feito em casa” preparado especialmente para os visitantes.
Para a presidente da Acel, Luzia Yamashita, o evento tem grande valor emocional e comunitário: “A Expo Japão é sempre motivo de muita satisfação, alegria e emoção. Para nós, que trabalhamos como voluntários, a responsabilidade é maior ainda, é sempre melhorar para dar mais conforto para o público. Que possamos passar dias de muita festa, com amor e carinho que todos tem pela ACEL, que celebra 70 anos de comprometimento com a cultura japonesa, sem esquecer o legado dos pioneiros.”
Promoção e patrocínio:
A Expo Japão 2025 é um projeto viabilizado através da Lei Federal de Incentivo à Cultura - Lei Rouanet.
Serviço:
Expo Japão 2025
Onde: ACEL Rua Archiles Pimpão Ferreira, 2300 (Estrada do Limoeiro)
Ingressos: R$ 6,00 (meia) a R$ 12,00 (inteira)
Horários: Quarta e sexta-feira: das 14h às 22h
Quinta, sábado e domingo: das 10h às 22h
Estacionamento (terceirizado)
Site: www.expojapao.com.br