Expo Japão começa nesta quarta-feira e reúne tradição, história e cultura japonesa

Entre os dias 18 e 22 de junho, a ACEL (Associação Cultural e Esportiva de Londrina) sedia a edição 2025 da Expo Japão, o maior evento de valorização e divulgação da cultura japonesa no Paraná. Este ano, a festa ganha um significado especial ao celebrar os 70 anos da ACEL e os 130 anos do Tratado de Amizade entre Brasil e Japão.





Com o tema “Tradição que emociona. Cultura que conecta”, a edição deste ano promete ser a maior da história, reunindo o melhor da gastronomia oriental, apresentações culturais, esporte, danças tradicionais e modernas, atrações do universo anime e K-pop, além de inovações tecnológicas. A programação completa, com horários e atrações, está no site da Expo Japão: https://expojapao.com.br/.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“A Expo Japão vai celebrar os 70 anos da ACEL reforçando o papel de referência como entidade japonesa na cidade de Londrina e junto à comunidade nikkei, focada principalmente na manutenção da cultura, tradições e valores japoneses através de atividades culturais e esportivas”, explica Luciano Matsumoto, coordenador geral da Expo Japão. “No ano passado tivemos um recorde de público como consequência do trabalho importante que a entidade realiza. Vamos celebrar a maior edição de todos os tempos e fazer história, e a sinergia da ACEL com a comunidade faz parte dessa celebração.”





Estrutura ampliada

Publicidade





Este ano, a infraestrutura foi ampliada e ganhou uma área coberta de 6 mil metros quadrados preparada para garantir mais conforto aos visitantes, além de uma praça de alimentação com capacidade para acomodar até 2 mil pessoas sentadas. Todos os espaços comerciais do evento já foram reservados, evidenciando a grande procura e a importância da Expo Japão no calendário cultural da região.

Publicidade





Atrações





Publicidade

Uma das novidades desta edição é uma Exposição Histórica que celebra os 70 anos da ACEL, repleta de informações, fotos, objetos e muitas memórias da entidade. São elementos provenientes dos departamentos do clube, e de diversos associados.





Destaque também para a presença especial do influenciador japonês Ola-Guti, sucesso nas redes sociais, que vem diretamente do Japão para interagir com o público londrinense durante todos os dias do evento.

Publicidade



