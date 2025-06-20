Expo Japão tem danças tradicionais, ginástica e comidas na programação de sexta

A programação desta sexta-feira (20) da Expo Japão está cheia de atividades culturais e esportivas que contemplam todas as idades. Os portões serão abertos às 14h para receber os grupos da terceira idade para uma tarde alegre e festiva. A atividade vai até às 17h.





Às 18h começa a Dança K-Pop, estilo originário da Coreia do Sul, conhecido por suas coreografias vibrantes, enérgicas e altamente sincronizadas, com os grupos Fan!cy e Bubblegum. Logo em seguida tem dança tradicional com os grupos Kotobuki (18h30) e Shiawasekai (18h45).

Às 19h começa o Karaokê, momento de soltar a voz e mostrar as habilidades no microfone. Depois tem dança K-Pop com o grupo BlackBomb (19h30), Kenko Taisso (ginástica japonesa que visa promover a saúde física, mental e emocional) e Bon Odori (20h).





Para encerrar a noite, das 20h às 22h, tem Matsuri Dance, o estilo de dança japonesa tradicional em homenagem aos antepassados que faz muito sucesso na Expo Japão.



