Expo Japão tem lançamento popular no Calçadão de Londrina neste sábado

O Calçadão de Londrina será o palco do lançamento popular da Expo Japão 2024, a maior festa da cultura japonesa paranaense. Neste sábado (25), a partir das 10h, vários grupos de Bon Odori, taiko e de dança vão agitar o centro da cidade (em frente ao Banco do Brasil). Está confirmada também a presença de cosplayers.





A festa no calçadão é uma pequena amostra do que o visitante poderá curtir na Expo Japão, que este ano será realizada no período de 29 de maio a 2 de junho, na sede campestre da ACEL. A montagem da estrutura que vai abrigar o evento está a todo vapor, com profissionais trabalhando em ritmo acelerado para deixar tudo pronto.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Este ano, além do melhor da gastronomia oriental, esporte, música, dança, tecnologia e inovação, a Expo Japão vai contar com dois eventos técnicos: a 61ª Exposição Agrícola, com uma mostra dos produtos tradicionais da região e o 11º Simpósio AgroInovatec que vai debater assuntos ligados à produção orgânica.