Expo Japão termina com expectativa de novo recorde de público

A Expo Japão 2025 terminou na noite deste domingo (22), mas horas antes do apagar das lanternas japonesas que enfeitavam as tendas montadas na Acel (Associação Cultural e Esportiva de Londrina), os organizadores já comemoravam o aumento do número de visitantes que deverá confirmar o novo recorde de público.





Apenas nos quatro primeiros dias de festa, entre quarta-feira e sábado, os organizadores contabilizaram entre 15% e 20% a mais de pessoas em relação à edição do ano passado, quando 39 mil visitantes passaram pelos portões da Acel, até então, o maior volume na história do evento.

“Se a gente mantiver (no domingo) a mesma média de crescimento (dos quatro primeiros dias), provavelmente deve ficar em torno de 44 mil pessoas”, disse o coordenador geral da ExpoJapão, Luciano Matsumoto.





A festa, que já entrou para o calendário de eventos de Londrina e coincide sempre com o feriadão de Corpus Christi, une atrações culturais japonesas, antigas e modernas, gastronomia e comércio. A praça de alimentação, onde também fica o palco, é um dos pontos mais movimentados do evento, mostrando que a culinária funciona como um excelente ponto de intersecção entre as culturas oriental e ocidental.

Enquanto descendentes de japoneses fazem fila na barraca de churros, os ocidentais se deliciam com as iguarias nipônicas, reforçando a mescla entre as culturas do Oriente e do Ocidente, iniciada há mais de cem anos, quando os primeiros japoneses desembarcaram no Brasil.





Matsumoto lembra que o principal propósito da ExpoJapão é conservar as tradições japonesas. “A gente mostra para toda a sociedade do Brasil os valores que aprendemos com os nossos antepassados e que gostaríamos que fossem perpetuados no futuro”, destacou. “E quando eu falo valores, eu falo de uma coisa simples que é o senso de coletividade do povo japonês, de você pensar não só no seu individual, mas também no bem-estar coletivo. Isso a gente vivencia aqui na ExpoJapão.”

E é em razão da preocupação com o conforto e com o bem-estar do público que a cada ano são feitas adequações. Para a ExpoJapão 2025, os corredores do local onde ficam os estandes comerciais foram ampliados de quatro para sete metros de largura, facilitando o fluxo de pessoas, as áreas cobertas foram estendidas e foi contratado um trailer de luxo com dez cabines para aumentar a oferta de sanitários.

Toda essa estrutura, montada dentro de um estádio de beisebol, é mantida limpa e organizada com o trabalho incansável realizado por 300 voluntários.

