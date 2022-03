Expoingá 2022 terá Barões da Pisadinha, Tiaguinho, Zé Neto e Cristiano e Luan Santana entre 12 shows

A Sociedade Rural de Maringá) iniciou nesta sexta-feira (4), a venda de ingressos para os shows e rodeios da 48ª edição da Expoingá, que acontece de 5 a 15 de maio, no Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro, de Maringá. Serão oito noites de programação musical e duas de rodeio para atender aos variados gostos do público em geral.

Doze artistas de grande sucesso nacional estarão no palco da arena coberta da Expoingá. Na lista dos grandes nomes do sertanejo estão aqueles que reúnem os maiores públicos atualmente, como Zé Neto e Cristiano, Israel e Rodolfo, Fernando e Sorocaba, Maiara e Maraísa, Ciro Neto e Manuel, Gusttavo Lima e Luan Santana, donos das maiores audiências nas rádios brasileiras e nas plataformas de músicas digitais.

Em algumas noites haverá apresentação dupla, o que significa que as pessoas vão comprar um ingresso, mas poderão assistir a dois shows.





Mas, a programação é eclética e o público poderá curtir também outros cantores e estilos musicais na Expoingá 2022. A exemplo do pagode, que terá Thiaguinho no palco, ou o funk, com outros dois grandes sucessos, DJ Dennis e Kevin O Chris – o primeiro, responsável pela montagem musical de sucessos como “Cerol na Mão” e “Um Tapinha não Dói”, e o segundo pela canção “Vamos Pra Gaiola”, com a qual recebeu certificação tripla de platina.





Uma das maiores sensações musicais do momento, a “pisadinha” também está presente na programação, com ninguém menos que os “Barões da Pisadinha”, representantes máximos desse estilo musical, que caiu no gosto popular brasileiro nos últimos três anos.

