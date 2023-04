ExpoLondrina brilha em sua primeira noite de shows

Com uma nova estrutura, muita iluminação e, o mais importante, recheado de gente, a arena de shows da Exposição de Londrina 2023 foi inaugurada ao som do bom e velho sertanejo junto da nova geração de DJs que carregam milhares de visualizações em redes sociais.





Hugo e Guilherme subiram ao palco poucos minutos após às 23h da noite, com uma apresentação pirotécnica que impressionou o público, a dupla entrou com o seu maior sucesso “Coração Na Cama”, a música já possui mais 140 milhões de visualizações no YouTube e por trás desses números, fica claro que há fãs que formam um coral sintonizado aos lançamentos da dupla.

“A ExpoLondrina dispensa comentários, é uma das maiores festas e estamos fazendo parte dessa festa”, afirma Hugo que já morou em Maringá e frequentava bastante a feira, esteve algumas vezes na platéia assistindo aos shows, mas desta vez, ele e seu parceiro eram a atração da noite. Por outro lado, o seu parceiro de dupla, Guilherme, nunca esteve na ExpoLondrina, mas, já sabia da fama da feira agropecuária.





“Eu não sei como é a magnitude dessa festa de Londrina, mas, a referência é que todo mundo fala que é das maiores do país. Eu já venho, sem conhecer, com aquela vontade e alegria de primeira”.

A feira gera muita expectativa, talvez isso revele uma escassez cultural na cidade que realmente se movimenta em torno do evento, atraindo também os moradores de cidades da região.





“Viemos para os dois shows, ano passado também estávamos no do Gustavo Lima e Bruno e Marrone. Esse ano a estrutura mudou bastante, está bem mais bonita e aconchegante”, conta Nicolas Castilho, 28, que veio de Rolândia com a sua namorada Estela, moradora de Faxinal.





“Também vamos vir para os shows de Jorge e Mateus, Zé Neto e Cristiano, Ana Castela e Luan Santana, a gente vem mais para os shows do que o parque, mas chegamos mais cedo e demos uma voltinha”, conta Estela Barbosa, 21.





