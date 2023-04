Exposição apresenta fotografias de capelas abandonadas na região de Londrina

A Região Metropolitana de Londrina conta com dezenas de capelas abandonadas, principalmente na área rural.





Buscando contribuir com a preservação da memória do patrimônio local, a Réplica da 1ª Igreja Matriz de Londrina, localizada no Calçadão da UEL, está recebendo a exposição “Capelas Mortas”, composta por fotografias de capelas abandonadas. A exposição pode ser visitada presencialmente até 31 de julho ou online, via Behance do Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica (NDPH).

As fotocomposições foram feitas pelo professor Marco Antonio Neves Soares, do Departamento de História (CLCH), em três capelas da região de Londrina: da estrada do Bulé, da Jurema e de Santa Terezinha, também conhecida como Capela da Prata.





Os lugares selecionados não contam com nenhuma atividade no momento, como missas e celebrações de festas dos padroeiros ou das colheitas.

Com a exposição, o NDPH busca, também, chamar a atenção da sociedade e do estado para a importância do desenvolvimento de políticas públicas na área de patrimônio e de história das cidades e regiões.