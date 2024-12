Exposição comemora os 150 anos da imigração italiana no Brasil

Em comemoração aos 150 anos da Imigração Italiana no Brasil, a I Bravissimi, Associação Cultural Italiana de Londrina, em parceria com o Museu Histórico de Londrina, apresenta a segunda mostra do projeto "150 Anos da Imigração Italiana no Brasil", que estará aberta ao público a partir desta terça-feira (3) até 13 de dezembro, na Prefeitura Municipal de Londrina.





A exposição, prevista para ser inaugurada às 14h, também celebra os 90 anos de fundação da cidade. A mostra é uma viagem no tempo que resgata a história e a contribuição das famílias italianas na formação cultural e social da cidade.

“Esta é a primeira mostra de memórias da comunidade italiana do Norte do Paraná. Um sonho acalentado desde o início pela associação I Bravissimi, que realizamos agora. É um registro que faltava na história e não poderia deixar de ser apresentado durante as comemorações dos 90 anos de Londrina”, comenta a diretora da entidade, Hylea Ferraz.





Com um acervo repleto de documentos históricos, fotografias e objetos pessoais de mais de 30 famílias italianas que se estabeleceram em Londrina, a exposição oferece um panorama único sobre a trajetória dos imigrantes, suas lutas e conquistas, além de evidenciar o impacto da cultura italiana na cidade.

Os visitantes poderão acompanhar a evolução das comunidades italianas, desde o momento da chegada ao Brasil até o estabelecimento definitivo em Londrina, passando pela adaptação à nova realidade e o fortalecimento dos laços com as tradições italianas.





DESCENDENTES DE ITALIANOS

A mostra foi organizada com o apoio de diversas famílias descendentes de italianos, que cederam objetos e documentos, permitindo uma imersão na rica herança cultural dos imigrantes. Este acervo de valor inestimável traz à tona a importância do trabalho árduo e da dedicação de gerações de imigrantes, que contribuíram decisivamente para o crescimento de Londrina e para a construção de uma cidade plural, com forte influência de suas raízes italianas.





Além de homenagear os imigrantes italianos, a exposição terá um momento especial na segunda-feira (9), quando autoridades da cidade de Módena, na Itália — cidade irmã de Londrina — visitarão a mostra. Durante a visita, os representantes de Módena irão prestigiar o evento e levarão para a cidade italiana os catálogos bilíngues do projeto "O Chamado do Sangue", que resgata a história de mulheres italianas que ajudaram na construção de Londrina.





